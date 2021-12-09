مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 65 بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج اليوم أهالي كركي لكي في مظاهرة استنكارا لهجمات الاحتلال التركي على شنكال، والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، تنطلق المسيرة من ساحة الشهيد خبات الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يدلي منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة ببيان أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي كوباني في مسيرة للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وذلك انطلاقا من ساحة الشهيد عكيد الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس الشبيبة في حزب سوريا المستقبل في منبج محاضرة عن "حرب الشعب الثوري", الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد اليوم اللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها اجتماعها السنوي. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي مقاطعة الحسكة في مظاهرات منددة بهجمات الاحتلال التركي على شنكال وذلك في كل من "الحسكة، الشدادي، الدرباسيةـ الهول، تل تمر" الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

7 مواطنين قتلوا وأكثر من 200 خطفوا، بينهم عشرات النساء، منهن قاصرات، خلال 3 أشهر، بهدف تكريس التغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة عبر الجرائم المتواصلة بحق النسبة القليلة من الكرد المتبقين في عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، سما بكداش، "ننظر بإيجابية إلى قرار لجنة وزراء المجلس الأوروبي، ويجب أن يتابع المجلس الأوروبي قراراته المتعلقة بإنهاء العزلة المفروضة في إمرالي".(مرفق بالصور والفيديو).

دعت أسر الشهداء في مقاطعة كوباني شعب المنطقة إلى الاستعداد لأي حرب محتملة، وقالوا "البنادق يجب أن تكون جاهزة والأصابع على الزناد"، مشددة على ضرورة عدم تجاهل الحرب التي يمارسها الأعداء، بل عليهم مواجهتها؛ ليحيا شعب المنطقة بأمن وأمان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الرقة، عبير خليل، أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا دليل على إفلاس وفشل تركيا سياسياً وعسكرياً، وأشارت إلى أن الجميع يدرك خطورة هذه الأسلحة، وطالبت بتدخّل المجتمع الدولي لوضع حد لـ"بربرية" تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

انتقد الكاتب والصحفي العراقي، شمخي جبر، صمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيال استخدام الجيش التركي الأسلحة الكيماوية في باشور، مطالباً الأولى بإرسال وفد للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة، وأكد أن قوات الدفاع الشعبي HPG تعبّر عن تطلعات وآمال الكرد في التحرر وانتزاع الحقوق المهضومة من قبل تركيا. (مرفق بالصور).

سياسة

أجمع سياسيون وأعيان في الحسكة على أن حل الأزمة السورية يكمن في الحوار السوري، الذي يقوده السوريون أنفسهم، وأثنوا على إصرار مجلس سوريا الديمقراطية على الحوار، وشددوا على ضرورة عدم عقد الآمال على القوى الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

في ظل التناحر السياسي بين الأطياف اللبنانية الحاكمة، يأمل بعض المواطنين بتغيير الطبقة الحاكمة عبر صناديق الاقتراع، فيما يخشى الآخرون من التخطيط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات النيابية، المقررة في 27 آذار/ مارس المقبل. (مرفق بالصور).

المرأة

-ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم حزب الحداثة الديمقراطي في سوريا وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو تحت شعار "ارفعوا العنف على سوريا" الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي مؤتمر ستار في إقليم عفرين ببيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما يدلي اتحاد المرأة الايزيدية في إقليم عفرين ببيان حول استشهاد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يلقي الدكتور أزاد أحمد اليوم محاضرة ينظمها اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة وذلك في "يوم الخميس الثقافي" في حديقة القراءة بمدينة الحسكة بعنوان "تاريخ العمران الريفي في شمال سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

يرى الباحث التاريخي والفنان في حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي أن الفن يحمي تاريخ الشعوب من الصهر والاندثار، مشيراً إلى أنه مع اندلاع ثورة روج آفا، دعت الحاجة إلى تطوير الفن الكردي من الناحية الأكاديمية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الخارجية في سبيل تعريف ثقافة شعوب المنطقة بالعالم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA