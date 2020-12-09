مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تدلي قوّات حماية المجتمع في مدينة قامشلو بياناً، تنديداً بالمؤامرة التي تحاك من قبل حكومتي العراق وهولير ضدّ شنكال، السّاعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تتعرّض ناحية عين عيسى منذ أكثر من عام لهجمات يومية من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وسط صمت دولي يتصدره الصمت الروسي، الدولة الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

- أعلن أهالي عفرين القاطنون في مقاطعة الشّهباء دعمهم لحملة الإضراب الّتي أعلنها السّجناء السياسيّون في سجون السّلطات التّركيّة لفكّ العزلة عن القائد أوجلان، مؤكّدين أنّ حلّ الأزمات العالقة في الشّرق الأوسط لا يتمّ إلّا بفكره وفلسفته (مرفق بالصور والفيديو).

- وجّه نائب الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لإقليم عفرين إسرافيل مصطفى نداءً إلى المنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة للتدخّل لمنع تركيّا من تهريب زيت الزّيتون العفرينيّ إلى الدّول الغربيّة، مؤكّداً أنّ هذه الأفعال جريمة بحقّ أهالي عفرين (مرفق بالصور والفيديو).

- اختطف مرتزقة الاحتلال التركي إيزيديين من قرية باصوفان في عفرين المحتلة، بعد رفضهم اعتناق الديانة الإسلامية، في أحداث تكشف زيف وكذب ادعاءات ما يسمى الائتلاف السوري وداعمه أردوغان (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي مدينة كوباني أن حرب المياه التي أعلنتها دولة الاحتلال التركي لن تنال من إرادتهم، بل ستزيدهم "قوةً في مجابهتها، لأن هدف دولة الاحتلال القضاء على الكرد وتهجيرهم من أرضهم" (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- طالبت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي هيفين إسماعيل، الدولة الروسية بالوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة، منتقدة تنصُّل روسيا من وعودها التي قطعتها لأهالي عين عيسى ووجهائها (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أعربت أمهات الشهداء عن استيائهن من سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقلن "إن لم يغيروا سياستهم العدائية، عليهم أن يعرفوا أنه سيحين دورهم ويتم تصفيتهم من قبل العدو المتفق معه"، ودعون إلى احترام قيم الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة وناحية الدرباسية محاضرة عن مناهضة العنف ضدّ المرأة، الساعة ١١.٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال عم المعتقل السياسي لقمان إبراهيم إن السلطات التركية تنتهك كافة القوانين الدولية الخاصة بحقوق معتقلي الرأي، فيما حيا حملة الإضراب عن الطعام التي أعلنها المعتقلون (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- أشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى أنهم افتتحوا ممثليات للإدارة في 8 دول، وأنه على الرغم من أن هناك اعتراف بها على أرض الواقع، إلا أن الوقت قد حان للاعتراف بالإدارة الذاتية بشكل رسمي (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- مرّت العلاقات السعودية العراقية بمراحل مد وجزر، كانت مرتبطة دومًا بالموقف من طهران، والآن يجري الحديث عن تعاون اقتصادي وعسكري بين الطرفين، فهل تعود السعودية إلى العراق من البوابة الاقتصادية وتنتشلها من حضن إيران لتحقق مكاسب في اليمن ومناطق أخرى؟(مرفق بالصور).

تحليل

- قبل نحو أسبوعين، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه لا يجب أن يتم تعويل الآمال على اجتماع اللجنة الدستورية السورية القادم، أي (الذي انتهى جولته الرابعة الجمعة الماضية دون نتائج)، النتيجة الوحيدة التي حُقّقت وتكاد تكون لصالح المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية؛ هي أن هذه الجولة حددت موعدًا لاحقًا لاجتماع جديد في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجديد (مرفق بالصور).

ANHA