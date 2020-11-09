مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أشار أسر الشهداء أنهم لن يسمحوا بأن يعيد التاريخ نفسه وأنهم لن يرضخوا لرغبات الأعداء، بل سيعملون على كسر شوكة الأعداء بالوحدة، مشدّدين على ضرورة توحيد الصف الكردي لمواجهة فتن العدو. ( مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-رفض سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، محمد موسى، الحجج التي يسوقها الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان وتصعيد الأوضاع هناك، وقال "يجب مد يد العون للذين يقاتلون الاحتلال التركي وليس وضع العقبات في طريقهم"، وأكد على ضرورة الحوار لحل الأزمة. ( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-من المبكر لأوانه قياس تداعيات فرض عقوبات على النائب اللبناني جبران باسيل على الوضع الداخلي وتأليف الحكومة، إلا أنّ هناك ثمّة تداعيات حكمًا ستحصل على الساحة اللبنانية، وبخاصةٍ بعد النظر إلى موقف باسيل الرافض لفك التحالف مع "حزب الله"، بالإضافة إلى كون باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. ( مرفق بالصور).

-يمثل فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية تحولًا مهمًّا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، نظرًا للآمال المعلقة عليه بخصوص تعديل سياسة الولايات المتحدة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، تجاه الصراع (الفلسطيني -الإسرائيلي). ( مرفق بالصور).

المرأة

-دعت نساء مدينة قامشلو جميع النساء في العالم إلى أن ينتفضن مطالبةً بحرية القائد أوجلان من السجون التركية، وأشرن: "فكر القائد مرآةٌ للمرأة وعليها المضيّ على نهجه".( مرفق بالصور والفيديو).

-أسرتها تبيع ما تيسّر لها من المساعدات من أجل تأمين جزء بسيط من علاجها، وتخوّف من انتشار المرض في كامل جسمها، وذلك نظرًا لفترة الانقطاع الطويلة عن العلاج، وسط تجاهل المنظمات الإنسانية لحالتها، وقلة إمكانات إدارة المخيم. ( مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي لجنة المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام العالمي بخصوص الانتهاكات بحق المرأة في عفرين المحتلة واقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في مخيم برخدان في تمام الساعة 00:11 ( مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قالت الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية إنهم بدؤوا العمل بشكل فعلي وتلقوا العديد من الشكاوى من مكاتبهم الفرعية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية التي أُبرمت بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى. ( مرفق بالصور والفيديو).

-تعد المراكز الصحية في ريف مدينة كوباني وجهة للمرضى، نظرًا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفر الأدوية فيها بالمجان، وتسعى هيئة الصحة في إقليم الفرات إلى افتتاح 4 مراكز صحية جديدة في المقاطعة خلال الفترة القادمة. ( مرفق بالصور والفيديو).

-تبذل لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني جهودًا كبيرة لدعم قطاع الزراعة في المنطقة، حيث بدأت بتسليم الرخص الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2020-2021 التي بدأ الفلاح على أساسها استلام الدعم من بذار وسماد. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA