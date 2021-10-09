مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-10-2021

-يخرج أهالي مناطق شمال وشرق سوريا في مظاهرة بحلول الذكرى السنوية الـ23 على المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوجلان، ومرور عامين على هجمات الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي واحتلالهما، والساعة 09:00.(مرفق بالصور والفيديو).

قال إبراهيم إسماعيل إبراهيم، وهو أحد أصدقاء نيلسون مانديلا، إن قيادة وأفكار القائد عبد الله أوجلان ستحرر جميع الشعوب، وأضاف "إن نضاله من أجل الحرية ليس نضالًا من أجل الشعب الكردي فقط، بل من أجل جميع شعوب تركيا والشرق الأوسط".(مرفق بالصور والفيديو).

عاهد مقاتلون ومقاتلات بالسير على نهج القائد عبد الله أوجلان حتى تحريره جسدياً وتحرير المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني، علاء علي، إن بقاء المهجّرين في المخيم على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها على مدار العامين من الاحتلال التركي لمنطقتهم، يعدّ مقاومة بحد ذاتها؛ لتحقيق العودة إلى منازلهم وديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

خلّف الاحتلال التركي على مدار عامين من احتلاله لمقاطعة كري سبي، نتائج كارثية وأضراراً جسيمة على كافة الصعد الحياتية والخدمية فيها. فيما حذر الرئيس المشترك للمقاطعة من انبعاث داعش الذي تغذيه تركيا في تلك المنطقة، بينما ناشد مهجرون من المنطقة المحتلة، المجتمع الدولي تأمين عودة آمنة لهم إلى ديارهم بعد إخراج المحتل منها. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية في الذكرى السنوية الثانية لاحتلال سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض بأن المناطق المحتلة أصبحت منبعاً للإرهاب وستتفاقم ما لم يتم محاسبة المحتلين، وأوضح أن تحرير تلك المناطق قضية لن يتخلوا عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

يرى إيزيديو سوريا في مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ للانتخابات العراقية، الصوت الحقيقي للإيزيديين في البرلمان العراقي مستقبلاً. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

بشغفٍ غير منقطع أو متأثرًا برتابة الحياة في غزة، تنزل السيدة أحلام خضرة صباح كل يوم إلى مقهاها الخاص؛ ترتب الأشياء، تُجهز مأكولاتها التي لاقت إقبالًا واسعًا من زبائنها، وتبدأ عملها في مشروع سعت بعزيمتها وثقتها طويلًا لتحقيقه. (مرفق بالصور).

ANHA