مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مؤتمر ستار في مخيم واشوكاني، ومجلس ناحية تل تمر، ومجلس مدينتي الحسكة والدرباسية تظاهرات منفصلة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وبمرور الذكرى السنوية الاولى لاحتلال سري كانيه وكري سبي، مرفق (بالصور والفيديو).

-ينظم أهالي مقاطعة كوباني وقفة احتجاجية في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني وذلك في الذكرى السنوية الأولى لبدء هجمات تركيا على منطقتي سري كانية وكري سبي واحتلالهما وذلك في الساعة 14:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت أمينة أوسي: "إن الدولة التركية تسعى إلى توسيع رقعة احتلالها في العديد من بلدان العالم"، ودعت إلى تشكيل جبهة ديمقراطية مشتركة ضد تجاوزات وأطماع الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الدكتور الفلسطيني في القانون الدولي عبد الكريم شبير، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فيما طالب أستاذ القانون الدولي العام في مصر أيمن سلامة، المنظمات الحقوقية الدولية بالتصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة. (مرفق بالصور).

-أوضحت شخصيّات وطنية بأنّ الجميع بات يدرك أنّ القائد عبد الله أوجلان منارة وأمل للشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط، لذا حاولت الدول والأنظمة الرأسمالية بكلّ الوسائل القضاء على الثورة العلمية والوجدانية والأخلاقية التي يتبنّاها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد مرور عام على احتلال تركيا مقاطعة كري سبي/تل أبيض، نحصر ما أسفر الاحتلال عن نتائج كارثية وأضرار جسيمة على الصعد كافة، فيما طالب الرئيس المشترك للمقاطعة المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لتأمين عودة آمنة للمُهجّرين إلى مدنهم وقراهم. (مرفق بالصور).

سياسة

-لفت سياسيو ناحية الدرباسية، أن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية بحق البرلمانيين الكرد في باكور منافية للقوانين الدولية، ودعوا إلى محاسبتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت مُهجرات سري كانيه وكري سبي إلى أن الدول شرعنت لتركيا احتلال مناطقهم، وتمنين العودة إلى مدنهن بأسرع وقت بعد تحريرها، وندّدن بالصمت الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يواجه الأطفال الذين يعانون من حروق في أجسادهم مصاعب كثيرة داخل مخيم واشوكاني وذلك نتيجة تقاعس المنظمات, ومن بينهم الطفل ليث الحسو الذي يقول "عودة وجهي كالسابق أصبح حلماً لي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA