مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-1-2022

ينظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني مظاهرة بالذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات الكرديات الثلاث ساكينة جانسيز، ليلى شايلماز وفيدان دوغان في باريس، وذلك بتمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد شبيبة الثورة السورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة تبدأ من مدينة عامودا وتنتهي في مدينة قامشلو. بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز وليلى شويلماز وفيدان دوغان. الساعة 10. (مرفق بالفيديو والصور).

يخروج أهالي نواحلي كركي لكي، وديرك، وجل آغا وتربه سبيه في مسيرات جماهيرية متفرقة بالتزامن مع الذكرى لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز وليلى شويلماز وفيدان دوغان.. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة في مركز الثقافة والفن في مدينة عامودا بالتزامن مع الذكرى لاستشهاد المناضلات ساكينة جانسيز وليلى شويلماز وفيدان دوغان. الساعة10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

لليوم الـ97 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان أشقاء لمعتقلين في السجون التركية صمت الدول ومنظمات حقوق الإنسان أمام الإجراءات التعسفية التي تتخذها تركيا بحق المعتقلين، وأكدوا على أن تركيا ستنهزم أمام مقاومة السجون والقضية ستنتصر بكفاح ونضال المعتقلين. (مرفق بالصور والفيديو).

لا تزال ردود الفعل الشعبية المناهضة لهجوم دولة الاحتلال التركي على كوباني تتوالى، حيث قالت نساء من كوباني إن أمهات روج آفا سيكنّ دائماً داعمات للشباب والشابات المناضلات في حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي الطبقة عن استيائهم من إغلاق المعابر مع شمال وشرق سوريا، ورفضوا استخدام المعابر وسيلة لفرض التنازلات السياسية على الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لقد دمرت الحرب الأهلية سوريا، وهي لا تستطيع إنقاذ نفسها بسبب المآسي الكبيرة، مثل الدمار والمجازر والنزوح. لقد كانت سوريا آخر حصون الدولة القومية في الشرق الأوسط وتدمرت.

العالم

كثفت المقاتلات الروسية خلال الأسبوع الماضي ضرباتها على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى، في حين أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، يوم الإثنين، استقالته من منصبه.

سياسة

ناشد سياسيون ومواطنون مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بفتح معبر تل كوجر، خلال جلسته التي ستعقد اليوم، وحذروا من تداعيات إبقاء المعبر مغلقاً في وجه منطقة تضم 5 مليون نسمة، بينهم نحو مليون نازح ولاجئ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

روت نساء كرديات التقين المناضلة الجسورة، ساكينة جانسيز، في أوقات وأماكن مختلفة، تفاصيل لقائهن بها، وأكدن أنهن بلقائها استرددن بعضاً من قوتهن، لا بل استمددن من كفاحها في سجن آمد العزيمة لمواجهة ما يعيق حريتهن ومسيرة تحررهن. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

كشفت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة عن أسباب إلغاء العمل بنظام الامتحانات النهائية المركزية للشهادتين الإعدادية والثانوية، وقالت إن نظام التقييم يضمن للطالب جميع مستحقاته وحقوقه، فيما كان نظام الامتحانات الموحدة يحرم الطلاب من استحقاقاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

من المفروض أن يناقش مجلس الأمن، اليوم، مصير آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، إذ أكدت المستشارة في السياسات الدولية بواشنطن، مرح البقاعي، أن منع روسيا إدخال المساعدات عبر معبر تل كوجر/ اليعربية هدفه "الضغط على واشنطن والاستفراد بسوريا"، بينما حذرت ممثلة مسد في واشنطن من خطورة استخدام الملف الإنساني كورقة ضغط سياسية.

ANHA