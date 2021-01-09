مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 9-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-حظيت السبعينية أمينة بفرصة الالتقاء بالقائد مرتين، تعرفت خلالهما إلى حركة حرية كردستان عن كثب، لتسخّر30 عامًا من حياتها في النضال، وما زادها عزمًا رؤية صلابة الشهيدة ساكينة جانسيز، رغم التعذيب الذي أنهكها في السجن. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت أُسر من مدينة سري كانيه المحتلة إن "توطين أسر مرتزقة داعش في منازلهم من قبل دولة الاحتلال التركي بدأ منذ اليوم الأول من احتلال المدينة، والهدف منه قطع أمل السكان الأصليين في العودة إلى منازلهم".(مرفق بالصور والفيديو).

-تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر الأساليب استعمالاً في الحرب الخاصة ضد الشعوب لا سيما في العصر الحديث إبان دخول الهواتف المحمولة إلى كل منزل، إضافة إلى مسألة تجنيد العملاء التي تأتي في مرتبة متقدمة من حيث الخطورة، وهي وسائلٌ تمهد لضرب المجتمع من الداخل. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية جيا فرات، أن تركيا ومرتزقتها هدفهم كان قضم القرى حول عين عيسى ومحاصرتها ولكنهم حتى الآن لم يحققوا أهدافهم، وأن "كل الأنباء التي تتحدث عن تسليمنا البلدة لحكومة دمشق عارية عن الصحة وقواتنا قادرة على حماية البلدة".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار في كل من مدينة حلب ومقاطعتي قامشلو والحسكة مظاهرات وفعاليات مختلفة لاستنكار مجزرة باريس، ولاستذكار كل من الشهيدات ساكينة جانسز وليلى شويلمز وفيدان دوغان، الساعة 13:30 . (مرفق بالصور والفيديو).

-تتوجه نساء مدينة ديرك إلى قره جوغ للإدلاء ببيان للرأي العام لاستذكار المناضلات الثلاث ساكينة جانسز وليلى شايلمز وفيدان دوغان، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

قبل 7 أعوام أٌقدمت الاستخبارات التركية على اغتيال واحدة من مؤسسات النضال التحرري للمرأة، وحزب العمال الكردستاني، ساكينة جانسيز "سارة"، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، وممثلة باريس للمؤتمر القومي الكردستاني فيدان دوغان "روجبين"، وعضوة حركة الشبيبة الكرد في أوروبا ليلى شايلمز "روناهي".(مرفق بالصور والفيديو).

أطلقت فتيات من قامشلو مبادرة" بدي بسكليت"، بهدف تجاوز العادات والتقاليد التي تحظر على المرأة ركوب الدراجات الهوائية والنارية على حد سواء، وكذلك تشجيع الاعتماد على الدراجات النارية والتقليل من استخدام المركبات العاملة على الوقود لتخفيف التلوث. (مرفق بالصور والفيديو).

-عدّت إدارية لجنة المرأة في مجلس دير الزور المدني، ملاك الرباح، البرلمانية ليلى كوفن، "رمزاً للمرأة الحرة في العالم وقدوة لجميع النساء"، وأكدت أنها "منارة" تنير درب نساء دير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA