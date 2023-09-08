مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-9-2023

قال عضو منسقية مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان عن ما تسمى "الانضباطية"، أن المعتقلين السياسيين لا يفرض بحقهم أي عقوبة انضباطية، بل على العكس فلديهم حقوق وامتيازات منها الاتصال بالعالم الخارجي ومشاهدات القنوات الإعلامية والتواصل مع محاميه وذويه بحرية مطلقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر في مدينة الطبقة، دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية في عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور، وطالبوا شيوخ ووجهاء وأبناء عشائر دير الزور بعدم الانجرار وراء الفتن التي تسعى إليها الجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

دعا أعضاء مجلس دير الزور المدني للحفاظ على المنشآت الخدمية، مؤكدين أن ما تم تحقيقه خلال 5 سنوات من مكتسبات لا تستطيع أعظم الأنظمة تحقيقه خلال هذه الفترة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الصحفي، مرهف الشاعر من السويداء، أن التجاوب مع دعوات التظاهر تتزايد بعد أن أثبتت حضارتها وسلميتها، مشيراً إلى أن الهدف تحقيق التغيير وإيجاد مناخ وطني ديمقراطي، وأكد أن الحل يمكن بالوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق جميع الشعوب(مرفق بالصور).

أكدت مكونات مقاطعة عفرين والشهباء أنها ستفشل جميع المخططات الاحتلالية وستهزم الاحتلال بتلاحمهم ووحدتهم(مرفق بالصور والفيديو).

بعروضها التي تمثل فلكلور وملاحم شعب شمال وشرق سوريا، تستعد اللجنة التحضيرية لإقامة النسخة السادسة لمهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية في 16 أيلول الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

تمكنت وهيبة البالغة من العمر (55 عاماً)، بعد جهد طويل من تحقيق حلمها، بطباعة أول ديوان لها باللغة الكردية، باسم "Êş û kul ji kaniya dil"(مرفق بالصور والفيديو).

دعماً لقوات سوريا الديمقراطية ينظم مركز جميل هورو للثقافة والفن، احتفالية في ساحة الجبانات ب أمام صالة طلة حلب في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي إقليم الجزيرة واجب العزاء لذوي الشهداء، المقاتلة في وحدات حماية المرأة روجنا عكيد والمقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية أكري قامشلو وهركول قامشلو، وذلك في خيمة العزاء التي نصبت في مزار الشهيد دليل صاورخان الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة منبج، شهداء من مجلس منبج العسكري استشهدوا أثناء التصدي لهجمات مرتزقة الاحتلال التركي، وتقام المراسم في مزار الشهداء، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).