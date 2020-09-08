مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

نفى أهالي زركان الشائعات حول نزوحهم وتركهم لمنازلهم، وأشاروا إلى أنها حرب إعلامية، تنظم ضدهم لإفراغ المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعلن مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين عن سجل 6 شهداء استشهدوا في أوقات وأماكن متفرق، خلال مراسم تقام في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو)

يرى أهالي الدرباسية، أن هدف الاحتلال التركي والحكومة السورية من الأخبار والإشاعات الكاذبة هو نشر الخوف والرعب في الناحية لتهجير سكانها، وهي نوع من الحرب الخاصة، وأكدوا أنهم متمسكون بأرضهم ولن يصغوا لهذه الإشاعات ويهاجروا منها. (مرفق بالصور والفيديو).

قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى، شرفان سري كانيه، إن الدولة التركية ومرتزقتها يرتكبون الجرائم بحق الأهالي المدنيين في ريف عين عيسى، وأكد أن قواتهم لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكّد وجيه عشيرة المحاسن في قبيلة الجبور سليمان الدرويش, خطورة وحساسية المرحلة الراهنة في مناطق دير الزور, لدسّ بعض الدول الإقليمية والنظام السوريّ خلايا تعمل على إثارة الفتن بين القوات العسكرية والعشائر وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج أهالي مدينة قامشلو وناحية تل حميس في مظاهرة، تنديداً بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-يشن الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة اعتقالات بحق النشطاء والإعلاميين وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفين معه فكريًّا والرافضين لسياسات هذا الحزب وتعاونه مع الاحتلال ضد الشعب الكردي، ويقول عضو الهيئة الرئاسية لحركة حرية المجتمع الكردستاني ناريمان أحمد بأن الاعتقالات تأتي بطلب من تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال نياز حامد إن الدولة التركية تسعى إلى استخدام الحزب الديمقراطي لاحتلال شنكال، وذكر أن اللقاء الأخير في تركيا بين المسؤولين الأتراك وقيادات الحزب الديمقراطي كان إعادة سيناريو 2014 ضد شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

قال العضو في إدارة جامعة كوباني عبد الرحمن دمر إن "الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان إلى تركيا ليست محل رضى بالنسبة إلى الشعب الكردي، فقد كان بالإمكان فعل الكثير من الأمور التي تخدم القضية الكردية".(مرفق بالصور والفيديو).

مساندة للنضال والمقاومة التي يبديها المدافعون عن منطقة حفتانين في باشور كردستان في وجه الاحتلال التركي، يقول المسؤول في مركز خابور للثقافة والفن في مقاطعة حسكة، "واجب علينا في المراكز الثقافية مساندة المقاومة الأسطورية، كون الهجمات تستهدف ثقافة وتاريخ الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قالت الإدارية في هيئة المرأة لإقليم عفرين" الإدانة والاستنكار لا يكفيان لحل قضايا المرأة في المناطق المحتلة، بل يجب الضغط بوسائل قانونية ومحاسبة الدولة التركية على عدم التزامها بالاتفاقات والقوانين التي تنص على حماية المرأة".(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس مجلس المرأة السورية سيقم المجلس ورشة عمل تحت عنوان" اتفاقية سيداو", وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل في منبج، كما سسنظم المجلس في الرقة اجتماعاً بهذه المناسبة الساعة 11:00ً، وفي نفس السياق يدلي مجلس المرأة في مدينة قامشلو ببيان للرأي العام الساعة الـ 11.00. (مرافق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أسرة الأم زهراء مسلم من تلك الأسر التي لا تزال تعاني من آثار الحرب السورية المستمرة منذ تسع سنوات، فلم تنتهي مأساة الأسرة بفقدان ابنها، بل هُجّرت ثلاث مرات من منطقة إلى أخرى، ولم يبق لديهم منزل يأويهم في وضعٍ معيشي أشبه بالكارثي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA