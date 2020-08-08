مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح قادة ومقاتلون من أبناء عشيرة العكيدات في دير الزور أنهم انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية بهدف تحرير المنطقة من المرتزقة، كونها القوى الوحيدة التي تعمل من أجل أبناء المنطقة، كما أكدوا أنهم يعلمون أن هناك جهات مختلفة تحاول إشعال نار الفتنة وبأنهم سيقفون في وجهها. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر شيوخ ووجهاء عشائر الرقة الاغتيالات التي طالت شيوخًا في منطقة دير الزور، وأكدوا أن مثل هذه الاغتيالات تغذيها أجندات خارجية لاستهداف مشروع الإدارة الذاتية وأخوة شعوب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد أعوام من الحرب والدمار، تنفض مدينة حلب عنها غبار الدمار لتعود إلى الحياة من بين الأنقاض، وإلى أصالتها التاريخية، وأهميتها الاقتصادية والتجارية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي DEMـTEV في الحسكة، أن هدف الاحتلال التركي إبادة الشعب الكردي وزرع الفتنة بين مكونات المنطقة، مشيرة أن شعب الشمال السوري تعي الحرب الخاصة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تشهد جمهورية مصر استحقاقًا انتخابيًّا جديدًا مع عقد أول انتخابات لمجلس الشيوخ منذ إقراره في الدستور المصري يومي 11 و12 أغسطس الجاري، عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم الإعلان عن النتائج في 19 أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعًا لتفشي فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يعدّ مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مركزًا نسائيًّا قانونيًّا مدنيًّا غير ربحي، يعمل على دعم وتمكين المرأة ومساعدتها للحصول على حقوقها من خلال إعداد الأبحاث والتدريبات التوعوية وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحقها والدفاع عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA