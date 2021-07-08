مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-7-2021

-أفادت مصادر من مقاطعة عفرين المحتلة، إن دولة الاحتلال التركية تستعد لإرسال مرتزقة سوريين إلى أفغانستان. فيما يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته جرائمهم بحق المديين في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحت شعار" بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي" يعقد المؤتمر الوطني الكردستاني منتدى حواري في صالة زانا بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 09:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من ذوي الشهداء في إقليم عفرين، إن تصريحات المدعو عبد الحكيم بشار، تدل على شراكتهم في الجرائم بحق المدنيين في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أبدى شيوخ ووجهاء عشائر الرقة رفضهم واستنكارهم للجريمة التي ارتكبت بداية الأسبوع المنصرم في مدينة الحسكة، وطالبوا هيئة العدالة الاجتماعية بشمال وشرق سوريا أن تنزل أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة كي يكونوا عبرة لغيرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالطبقة مظلوم عمر، أن استمرار إغلاق معبر تل كوجر يخدم أجندات دول إقليمية لإرضائها والسماح لها بتسيير سياسات ضد شعوب المنطقة. ودعا المجتمع الدولي بالعمل لإعادة فتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت ناشطات من مدينة كوباني أن لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أهدافاً تخدم بقائها في السلطة ومصالحها السياسية، وأشرن أن إلغاؤها يفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات وإفلات مرتكبيها من العقاب. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي الرقة في وقفة احتجاجية استنكاراً لجريمتي القتل بحق الفتاتين "عيدة وأية"، وذك أمام مبنى المشفى الوطني الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكدت أمهات الشهداء والكريلا على دعمهن لمقاومة أبنائهن في جبال كردستان ضد هجمات المحتل التركي، وأشرن قائلات: "الكريلا قوتنا ونحن قوة لهم".(مرفق بالصور والفيديو).

-أعرب مواطنون عن آمالهم المعقودة على المنتدى الحواري للمؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، وقالوا بأن له أهمية كبيرة في الحفاظ على المكتسبات ثورة 19 تموز المتحققة بفضل دماء الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت نتوي غمكين إن هجوم الدولة التركية على جنوب كردستان هدفه إضعاف نهج الحرية والقضاء على مكتسبات الشعب الكردي، وتساءلت "هل سيبقى لإقليم كردستان أية إرادة في حال شرعن جود الاحتلال التركي في المنطقة؟".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أبناء المجتمع الإيزيدي في مدينة حلب البرلمان الأوروبي الحذو حذو البرلمان البلجيكي في الإقرار بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين على يد مرتزقة داعش، مطالبين أيضاً بمحاسبة تركيا ومرتزقتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستعد حركة مزبوتاميا للثقافة والفن لإقامة شهر الثقافة والفن في أربعة مدن في إقليم الجزيرة ابتداءً من الـ 9 من الشهر الجاري ولغاية الـ 26 من الشهر نفسه، وذلك بتقديم فقرات غنائية وعقد دبكات فلكلورية تراثية، إضافة إلى عروض مسرحيات وأفلام سينمائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA