مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-صرّح الرّئيس المشترك لمديرية الآثار في مقاطعة عفرين حميد ناصر بأنّ جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مستمرّة بحقّ الآثار الموجودة في مقاطعة عفرين، مطالباً المجتمع الدولي محاسبة مرتكبيها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح إداريو المؤسسات في الحسكة، أن الدول الرأسمالية تقوم بتشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان لأنه يمثل ثقافة الشرق الأوسط, مشيرين إلى أن الانتهاكات تجري باسم الناتو، لأنهم لا يريدون إخراج المنطقة وشعوبها من الأزمات العالقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مدير مكتب الأوقاف في مدينة الرقة علي نايف الشعيب أنّ قطع مياه الفرات عن ملايين السّوريين هو جريمة حرب كبرى، يدفع ثمنها الشّعب السّوريّ، وعلى المجتمع الدولي أخذ موقف جادّ حيالها، والعمل على محاسبة النظام التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-علّق الصّحفيّ سيد آفران على مخطّط الاحتلال التّركيّ في باشور كردستان، وقال إنّ هدفه القضاء على الكرد، وإنشاء حزام عثمانيّ كما الحزام العربيّ الذي أنشأته الحكومة السّوريّة في المناطق الكرديّة، وأشار إلى وجود اتّفاق سرّي بين حكومة العراق وإقليم كردستان والاحتلال التّركيّ. (مرفق بالصور).

-أشار النّاطق الرّسميّ باسم قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة كينو كبريل أنّ الاحتلال التّركيّ يستمرّ بتهديداته لمناطق شمال شورق سوريا ، موضّحاً أنّه لا يمكن استبعاد قيام تركيا بهجوم جديد على المنطقة رغم كافّة الاتفاقيات والضمانات . (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مثقّفون في إقليم الجزيرة إنّ الصّمت الأمريكيّ حيال الصّفقات الّتي تجريها الدّول الضّامنة يثير المخاوف، ودعوا إلى رفع وتيرة النّضال والمقاومة، وأكّدوا على ضرورة توحيد الصّفّ الكرديّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-لكلّ امرأة طريقتها الخاصّة في الحفاظ على منزلها، بهية صبري واحدة من النّساء اللّواتي حوّلن مساحة منزلها إلى مشتل زراعيّ، واستطاعت جمع صنوف عدة من النباتات، حبّها للطبيعة دفعها لتسمية بناتها بأسماء الزّهور. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعاني أجزاء من حيّي قدوربك والزّيتونيّة في مدينة قامشلو من انقطاع المياه منذ أكثرمن20 يوماً بسبب خروج أحد محرّكات الكهرباء في محطّة الهليليّة عن الخدمة، فيما أكّدت المديرية أنّهم بصدد حلّ مشاكل المياه وتأمينه للأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA