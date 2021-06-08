مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-6-2021

- يخرج أهالي مدينة قامشلو بمظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، ودعماً لمقاومة الكريلا ضد الهجمات، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- قال قائد لواء الشمال الديمقراطي إن واجب الدفاع الذاتي واجب مقدس، يقوم فيه الشباب بحماية مناطقهم، وعلينا أن نتكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية للمحافظة على المشروع والتجربة الديمقراطية الوليدة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال القاضي في ديوان العدالة الاجتماعية في تل تمر إن ما يتبعه الاحتلال التركي في عفرين من تغيير ديمغرافي جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، معتبرًا الصمت الدولي تواطؤًا مع سياسات الاحتلال، وطالب بإيقافه ووضع حد لجرائمه. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي ناحية الدرباسية حكومتي إقليم كردستان والعراق بتوضيح موقفهما حيال ما يفعله الاحتلال التركي على أرضهما، وأكدوا أن وجود الكريلا مرتبط بوجود الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في شمال وشرق سوريا أنّه من المتوقّع استلام 500 ألف طن من محصول القمح وهذه الكمّية تحقّق اكتفاء جيّداً للمنطقة، وفي حال لم يتم استلام هذه الكمية، فهناك إجراءات أخرى سيقومون بها لتأمين حاجة المنطقة من القمح. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت أسر الشهداء في مدينة كوباني أنها لا تستغرب صمت المنظمات الدولية والحقوقية حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لأن من شارك في المؤامرة على القائد منذ 22 عامًا حتمًا سيكون شريكًا في هذه العزلة، وشددت على وجوب أن يتحد الشعب الكردي لكسر هذه العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أصدرت قوات الدفاع الشعبي HPG بيانا بشأن استهداف البيشمركة ودعت إلى تشكيل وفد مستقل للتحقيق في الحادثة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو؛ لماذا لم يتم الرد على نداء HPG حتى الآن؟(مرفق بالصور).

- عبّرت عوائل شهداء قوّات الدفاع الشعبي عن رفضها لمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في شنّ هجماته على قوات الكريلا، فيما ناشدت الأحزاب الكردية لتوحيد الصفوف والوقوف في وجه تلك الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تكشف تركيا يومًا بعد يوم نواياها لاحتلال جنوب كردستان، فبالإضافة إلى الهجمات المستمرة هدد أردوغان باحتلال مخيم مخمور، وفي هذا السياق رأى إعلامي إيزيدي أن "تركيا تخطط وبشكل مدروس لاحتلال جنوب كردستان"، وأكد أن هناك "شراكة وتوافقات بين بغداد وهولير وأنقرة".(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

- تشكّل سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحوّل إلى حزب عائلي منذ تأسيسه، خطرًا على القضية الكردية بشكل عام وعلى باشور كردستان بشكل خاص. (مرفق بالصور).

العالم

- قال نواب في البرلمان العراقي إن تجاوز حدود إقليم جنوب كردستان من قبل الدولة التركية يعني انتهاك سيادة الدولة العراقية، موضحين أن الدولة التركية تسعى لتوسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها وأن هناك اتفاقات سرية بين تركيا وحكومة جنوب كردستان حول التدخل التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تتهيأ لجنة الثقافة والفن التابعة لمجلس الرقة المدني لتدريب فرق أطفال لاستقبال مهرجان "براعم الطفولة" والذي من المقرر إقامته في شهر تموز القادم. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة أمسية شعرية وفنية في مركز دجلة للثقافة والفن بقامشلو، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA