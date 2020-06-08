مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8--6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" في مرحلتها الثانية والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتظاهر أهالي كركي لكي للتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا، واعتقال السطلات التركية للبرلمانيين، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم أهالي عفرين تظاهرة في مقاطعة الشهباء استنكاراً لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين المحتلة، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر منظمة حقوق الأنسان في عفرين ـ سوريا بيان إلى الرأي العام بخصوص جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين المحتلة، الساعة 12:00 بمقاطعة الشهباء (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الدكتور رمضان البحباح، سفير ليبيا السابق في الهند، وعضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن الحل العسكري في ليبيا يعقد الوضع أكثر، ولا بديل عن حل سياسي ينقذ ليبيا. (مرفق بالصور).

سياسة

-قال رجل الدين ملا علي موشي الذي أمضى حياته في النزوح والمقاومة والنضال، إن أردوغان ينتهج سياسات عنصرية منافية للإسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-انتقدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، سياسة وذهنية النظام التركي في القضاء على صوت النساء السياسيات المطالبات بالحرية ونيل حقوقهن، وناشدت كافة الحركات والمنظمات النسائية في العالم للتضامن مع البرلمانية ليلى كوفن وإيصال صوتها إلى المحافل الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعدّ مخبز المرأة في منطقة الكسرة في الريف الغربي لدير الزور أحد أهم المشاريع الاقتصادية للمرأة ويتميز بجودة خبزه وسعره الذي يناسب المرأة، إضافة إلى كونه غيّر نظرة المجتمع للمرأة العاملة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنهت بلدية الشعب في الدرباسية مشاريعها الخدمية في فصل الشتاء، وتعمل الآن على عدة مشاريع لتنفيذها خلال الصيف خدمةً لأهالي المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أرجعت بلدية بلدة هجين بطء وتيرة الأعمال الخدمية في البلدة إلى ضعف الإمكانات. (مرفق بالصور والفيديو).

-وظفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشدادي المدني، أكثر من 600 شخص من حملة الشهادات داخل مؤسسات الإدارة في الناحية حسب اختصاصاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد أكثر من 40 عاماً من الحوادث وأزمات المرور، أنشأت بلدية صرين مستديرة على الطريق الدولي M4 والفاصل بين مدينة كوباني وبلدة صرين ومدن الجزيرة, ومدن الداخل السوري، إضافة إلى أنّها تخطّط لبناء حي صناعي في البلدة التي لاقت تهميشاً في السنوات التي سبقت الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت لجنة الاقتصاد والزّراعة في عين عيسى عن مساحة الحقول التي أحرقتها المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التّركيّ. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA