مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-5-2021

-يعقد مكتب العلاقات العامة لمجلس الرقة المدني بحضور مجلس صلح العشائر بين عشيرتي البو سرايا والسخاني ، والذي نتج عنه وقوع ضحايا من الطرفين وعليها بادر مجلس شيوخ العشائر للمصالحة ما بينهما، يوم غد الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس مخيم واشو كاني مظاهر تنديداً بالعزلة المشددة على القائد أوجلان. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقام اليوم مراسم تشييع جثمان المناضل شهباز عزالدين سيدو، الاسم الحركي جان فيدا، المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم حركة المرأة الشابة وقفة احتجاجي أمام مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو وذلك تنديدا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد القيادي في مجلس منبج العسكري عبد الرحمن البناويأن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون القرى الآهلة بالسكان على طول خطوط الجبهات بشكل شبه يومي، وجدد التزامهم بالتصدي لأي هجوم تركي. (مرفق بالصور والفيديو).

ألقت وحدات مكافحة الإرهاب القبض على 3 أشخاص ضمن خلية تابعة لمخابرات حكومة دمشق، ويقول أفراد الخلية إن مهمتهم هي العمل على ضرب الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة منطقتي الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-انتقد محمد مختار محمد، الحقوقي المتخصص في الشأن السوري والتركي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الجرائم التي ترتكبها تركيا في مجال حقوق الإنسان وعمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي تجريها في سوريا والعراق، وقطعها المياه عن السوريين والعراقيين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-شدد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى على أنه الوقت حان للاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأن حل الأزمة السورية ليس في آستانا، ولا جنيف بل في وحدة الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-شدد عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي على أن تدخلات الدول الخارجية في سوريا،وخاصة دولة الاحتلال التركي، زادت من تشعب الأزمة وأطالت أمدها، مؤكدًا أن مفتاح الحل الوحيد لإنهائها هو تبني مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح طلال محمد أن المجتمع الدولي يتهرب من مسؤولياته اتجاه رعاياه الذين انضموا إلى مرتزقة داعش، وحذر من خطورة جيل كامل تربى على فكر وفلسفة القتل، وأكد على ضرورة تأهيله. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أعربت إداريات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسيةعن دعمهن لمقاومة مقاتلات الكريلاضد هجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع،وأوضحن أن الهجمات التركية تأتي في إطار شراكة دولية ضد الحركات التحررية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تسبّب خفض تركيا لمنسوب نهر الفرات بخروج أكثر من 30محطة تصفية المياه عن الخدمة، لاضمحلال مياه النهر وجفاف مساحات فيه، وحرمان ملايين الأشخاص من مياه الشرب وخاصة مع قدوم فصل الصيف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA