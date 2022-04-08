مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-4-2022

قالت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، إن تركيا تواصل هجماتها على مناطق كردستان بضوء أخضر من القوى الدولية، وناشدت شعوب شمال وشرق سوريا الالتفاف حول قواتها الأمنية والعسكرية للتصدي للهجمات الاحتلالية. في حين رأت أن بناء جدار عازل بين شنكال وروج آفا مخطط هدفه إبادة الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح القيادي في ناحية زركان، أكرم درباسية، أن الهجمات أُفشلت بالتعاون مع أهالي الناحية، وقال "نحن نقف ضد هذه الهجمات صفاً واحداً".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد، إلى أن الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط والعالم لن تتوقف إلا عبر تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان، وأكد أن حرية القائد هي مسؤولية جميع الأحرار في العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، محمد الزايد، أن هدف حكومة دمشق مما تسمى "التسويات" هو التهرب من الحوار السوري لإطالة أمد الأزمة السورية، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهائها وبناء سوريا جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

لثلاث سنوات متتالية تغيب الأجواء الرمضانية التي اعتاد أهالي كري سبي وسري كانيه على عيشها في مدنهم، قبل أن يهجروا، ويقول مهجر من سري كانيه: في مدننا يسكن أناس من مدن أخرى يدّعون الإسلام ويحتفلون بعيدهم هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

انضم 32 مواطناً من أهالي زركان إلى قوى الأمن الداخلي في الناحية التي تتعرض بشكل يومي لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بهدف كسر المقاومة الشعبية وتهجير سكان المنطقة الأصليين. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

تحاول موسكو ليّ ذراع الدول الغربية وواشنطن عبر استغلال ما تملكه من غاز ونفط، ورداً على ذلك تحاول الدول الأوروبية الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية عبر الاعتماد على مصادر أخرى، ومع ذلك استبعد الباحث والاقتصادي الدولي مغرديتش بولدوكيان، أن تكون لأوروبا القدرة على ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أجهضت السلطات التونسية، مؤخراً، تحركات لحركة النهضة الإخوانية، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاستنفار وإصدار بيان رفضته تونس، إذ رأى كاتب ومحلل سياسي تونسي، أن تحركات "النهضة" الأخيرة هدفها "استعادة الأنفاس وإنقاذ مسيّرها أردوغان" واعتبر أن "الإسلام السياسي والإخوان هما سرطان الأمة".(مرفق بالصور).

تتزايد فرص اندلاع صدام واسع بين أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في مدينة القدس. إذ شهدت الأيام الماضية، احتكاكات ومواجهات متقطعة، تركزت في منطقة باب العمود في القدس، فيما يؤكد مصدر من الفصائل الفلسطينية لوكالتنا أن سلوك إسرائيل في مدينة القدس سيحدد شكل الميدان في الأيام المقبلة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

دعا المشاركون في حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي، إلى المشاركة والتعاون للوصول إلى النتيجة المرجوة، لترسيخ ثقافة النظافة العامة بين المجتمع، والوصول إلى بيئة نظيفة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA