مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-4-2021

-لفت صحفيون إلى البعد الدولي للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن تركيا ليست قادرة على تطبيق العزلة بدون دعم دولي تتلقاه من حلف شمال الأطلسي وشبكة الغلاديو التابعة للحلف. (مرفق الصور والفيديو).

-تستمر تركيا بالمناورة في ليبيا بخصوص إخراج المرتزقة السوريين، فعلى الرغم من ترويج وسائل إعلام لذلك، أكّدت تقارير أنّ تركيا لا تزال تجنّد المرتزقة في شمال سوريا لإرسالهم إلى ليبيا، فما هي أهداف تركيا من التمسّك بالمرتزقة؟ ولماذا تروّج لخروجهم؟.(مرفق الصور).

-قال أهالي قرية عرب خان الواقعة على خط التّماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية زركان، إنهم تعرضوا للنهب والسرقة مع دخول قوات حكومة دمشق إلى القرية، مطالبين بعودة قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق الصور والفيديو).

-يعتبر الداعشي أحمد خاشع المكنى "أبو خالد" الذي ألقي القبض عليه الاثنين المنصرم، المسؤول الأول لخلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول، وصلة الوصل بين خلايا الداخل ومسؤول الخلايا في الخارج والذي يدعى "الجراح" وتمكنت وكالتنا من إجراء لقاء معه والحصول على بعض اعترافاته حول الجرائم التي ارتكبوها في المخيم. (مرفق الصور والفيديو).

-أعتبر ممثّلو البيت الإيزيدي في مدينة حلب التهديدات العراقية بشن الهجوم على شنكال مع إبرام اتفاق مع الجانب التركي تكرارًا لسيناريو مجزرة عام 2014، كما نوّهوا إلى أنّهم لم ولن ينسوا الخيانة التي ارتكبت بحقهم إبان الفرمان 74 الذي ارتكب بحقهم. (مرفق الصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين إن دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق متفقتان على حساب شعب شمال وشرق سوريا، مطالباً كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية أن تكون ذات رأي وعامل ضغط على حكومة دمشق وتركيا على حد سواء لوقف انتهاكاتهما من قطع المياه وإغلاق المعابر. (مرفق الصور والفيديو).

الشبيبة

-في مبادرة هي الثانية من نوعها لزيادة رقعة المساحات الخضراء، بادرت مجموعة من الشبّان إلى زراعة الأشجار في منطقة جرح التابعة لناحية تربه سبيه، فيما قالت مديرية الحراج والمحميّات إنّها تعتزم تحويلها إلى محميّة طبيعية. (مرفق الصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-شدد مواطنون من مدينة قامشلو على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية والالتزام بالقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية، للحد من انتشار فيروس كورونا. (مرفق الصور والفيديو).

-بعد دخول تعميم الحظر الكلي في مدينة الرقة رقم 84 الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيز التنفيذ منذ أول أمس، سارعت لجنة البلديات بالرقة للاستفادة من حالة الحظر وانعدام الحركة للإسراع في ترحيل ما تبقى من الأنقاض في المدينة إلى الخارج. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA