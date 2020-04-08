مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-انتقد مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تصرف منظمة الصحة العالمية, وتقرباتها من مكونات شمال وشرق سوريا في مجال الدعم الصحي, وأشار إلى استمرار محاولات الإدارة الذاتية للحصول على الدعم الطبي المتطور لمواجهة فايروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت الجهات المعنية إلى أن إحدى أهم ركائز نجاح عملية التعليم عن بعد تعاون الأهالي مع الكادر التدريسي، وبحسب القائمين ستركز العملية على المواد العلمية، واللغات الكردية والعربية والإنكليزية، ومن ثم المواد الأدبية ضمن مراحل التعليم الثلاثة، وفق الإمكانيات المتوفرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-منذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتحليلات تتدفق بلا انقطاع حول مستقبل النظام العالمي "الرأسمالي" والواقع الذي صنعه لشعوب العالم، وجميعها اتفقت على أن "النظام العالمي بعد فيروس كورونا، ليس كما قبله".(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-تعمل بلدية الشعب وشعبة التموين في ناحية الشدادي على تقديم الخدمات ومراقبة المحلات في ظل حظر التجوال المفروض في شمال وشرق سوريا . (مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل بلدية الشعب في كوباني العمل على إنجاز مشروع صرف مياه السيول في مرحلته الثالثة بحي الشهيد سرحد، إذ باتت البلدية بصدد الانتهاء منه في غضون أشهر قليلة قادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يرى أبناء مقاطعة قامشلو أن التكاتف الاجتماعي خير سلاح لمواجهة الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، وذلك من خلال بعض المبادرات التي يطلقونها كإعفاء المستأجرين وأصحاب المحلات من دفع قيمة الإيجار نظراً لحالة حظر التجوال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA