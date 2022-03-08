مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-3-2022

شهدت مقاطعة عفرين المحتلة خلال شباط المنصرم مواصلة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سلسلتهم الإجرامية. بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا اختطف 60 مواطناً بينهم 4 نساء إضافة إلى تدمير 6 مواقع أثرية وقطع أكثر من 1800 شجرة زيتون وأشجار حراجية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد الباحث والخبير المختص في القضايا الدولية، خالد مصطفى، إن أهداف روسيا بعد تحركها عسكرياً في أوكرانيا تغيرت عن ما قبل التحرك، وأشار إلى أن موسكو متجهزه للعقوبات حيث أنشأت نظام مالي خاص بها، ورأى بأن الأمور تتجه إلى ما يشبه السيناريو السوري والأفغاني عبر تشكيل الفيلق الدولي وانضمام "إسلاميين متشددين" له. (مرفق بالصور).

المرأة

-تشهد اليوم عموم مناطق شمال وشرق سوريا احتفالات وفعاليات مختلفة بمناسبة حلول 8 آذار يوم المرأة العالمي الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-لجنة المرأة في بلدية الشعب ببلدة كركي لكي ترفع الستار عن تمثال للمرأة تم نصبها في الساحة الرئيسية للبلدة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تقام اليوم المهرجان الرابع للجنة الثقافة والفن في منبج بمناسبة الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضينا".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تتخذ إسرائيل موقفًا خجولًا، من التحرك الروسي في أوكرانيا، فبينما تميل نحو مناصرة الموقف الأميركي والغربي، تستمر في المحافظة على حيز آمن مع روسيا، لكن مع الوقت، قد تُجبر إسرائيل على اتخاذ موقف صريح وجاد، فما الذي تخشى خسارته مع روسيا؟(مرفق بالصور).

ANHA