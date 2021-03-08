مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-3-2021

- تنظّم قوى الأمن الداخلي في منبج مراسم تخريج دورة جديدة لقوى الأمن الداخلي، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشّدادي عواد بوزان إنّ ثورتنا ثورة مجتمعية، وتحرر المجتمع يبدأ من تحرر المرأة، مؤكّداً أنّهم مستمرّون بالنّضال على خطا هذه الثورة حتّى تحرر المرأة بفكر وفلسفة القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب جرائم حرب بحق سكان عفرين الأصليين، والتي كان آخرها خطف أربعة مواطنين كرد وقتل أحدهم وهو المسن "شيخ موس قاسم" تحت التعذيب، فيما كشف نجل المغدور ومنظمة حقوق الإنسان بعض تفاصيل تلك الجريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- كشف صحفيون كرد ملامح مخططات جديدة تحاك ضد الشعب الكردستاني ومكتسباته، في كواليس زيارة وفد ما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إلى محافظة هولير في باشور (جنوب كردستان). (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت مُهجّرات سري كانيه أن مطلبهن الأول في اليوم العالمي للمرأة هو العودة إلى أرضهن بعد تحريرها من المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنطلق اليوم، في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا ومدينة حلب، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- مع الحديث عن بند سري في صفقة تبادل الأسرى بين دمشق وتل أبيب برعاية روسية، زاد الحديث عن تطبيع العلاقات بين الطرفين، وفي هذا السياق يرى الخبير الروسي، أندريه شوبريغين أن إقناع دمشق يحتاج إلى مساهمة الدول الخليجية في إعمار سوريا ورفع العقوبات الأميركية وإعادة الجولان. (مرفق بالصور).

- عادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع اللبناني، نتيجة الاحتقان السياسي وسط انسداد آفاق الحلول من أجل تأليف الحكومة، إلى جانب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إلّا أن عودة التحركات إلى الشارع لم تكن معزولة عن تطورات معينة وأحداث حصلت مؤخّرًا دفعت بهذا الاتجاه. (مرفق بالصور).

ANHA