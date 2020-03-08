مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-3-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تحتفل نساء مقاطعة قامشلو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في سد مزكفت في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحتفل نساء مقاطعة الحسكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في بلدة تل بيدر على طريق درباسية، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحتفل نساء مقاطعة كوباني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني الساعة 12 . (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم نساء منبج وريفها مسيرة واحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور)

تقام احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في قرية معرة المسلمية بناحية الاحداث بمقاطعة شهباء في تمام الساعه 11:00. (مرفق بالفيديو والصور).

الشرق الأوسط

قال مراقبون بأن روسيا نجحت في إجبار تركيا على الرضوخ للواقع الجديد في إدلب، وتثبيت حدود جديدة لاتفاق سوتشي, فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطمأنة الحكومة الأفغانية بهدف تسهيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان, في حين يستمر فيروس كورونا بالانتشار عالمياً.

السياسة

بالنظر إلى تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد, اليوم والأمس القريب, نلاحظ جملة من التناقضات توحي بأمرين, الأول: إما أنه غير قادر على فهم السياسة, والثاني, أنه يُساق من قبل الغير.

قال عضو المجلس العام لحزب الاتّحاد الديمقراطي أحمد شيخو بأنّ الحكومات التركية منذ مطلعها, تتعامل مع الإرهاب, مستشهدا بالوضع الراهن في إدلب, والدعم التركي لجبهة النصرة وداعش "الإرهابيين".(مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

أكّدت مقاتلات وحدات حماية المرأة على إصرارهنّ لتصعيد نضالهنّ من أجل حرّية المرأة وحمايتها، كما هنّأنَ كافّة نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالميّ. .(مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

يعاني أهالي قرى ناحية شيراوا وقراها التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة، ظروفاً صعبة من كافّة الأصعدة، منها حصار خانق منذ عامين من قبل النظام السوريّ من جهة، وجيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته من جهة أخرى، وسط قصف مستمرّ..(مرفق بالفيديو والصور)

ANHA