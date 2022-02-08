مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-2-2022

-يشيع اليوم أهالي ديرك جثامين 7 شهداء ممن استشهدوا في حملة "مطرقة الشعوب" وقصف الاحتلال التركي على قرية تقل بقل بريف ديرك، الساعة 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة الحسكة ضمن مراسم تشيع متفرقة في كلا من مدينة الحسكة، وناحية الشدادي، جثامين شهداء "حملة مطرقة الشعوب" إلى مثواهم الأخير، في مزاري الشهداء بالمدينة والناحية، الساعة 11:00 "مرفق بالصور والفيديو".

يخرج أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة دعت اليها حركة الشبيبة الثورية السورية، منددة بالمؤامرة على القائد عبد الله اوجلان، الساعة 16:00"مرفق بالصور والفيديو".

أثارت عملية مقتل متزعم مرتزقة داعش "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" تساؤلات عديدة، أهمها ارتباط هذه العملية بهجوم داعش على سجن الصناعة في الحسكة، بالإضافة إلى مدى تأثر داعش بمقتل متزعمه الثاني، كما أنها أكدت الشكوك حول دعم تركيا لداعش. (مرفق بالصور والفيديو).

على وقع الدور شبه المنعدم للمنظمات الإغاثية في لعب دورها تجاه السوريين في المخيمات داخل وخارج البلاد، يستغل أردوغان وحاشيته المساعدات الدولية المقدّمة في تمويل أنشطته الإجرامية، تحت ستار العمل الإغاثي والصحي. (مرفق بالصور والفيديو).

"لا توجد قوة أكبر من قوة الشعب" جملة قالها القائد أوجلان، ظلت حبيسة ذاكرة المواطن أحمد بريم ذي 88 عاماً والذي التقى القائد قبل شهر من خروجه من سوريا واختطافه عبر المؤامرة الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر الفنان فرهاد مردي والفنان باران كولبهار قرار المحكمة الفيدرالية الألمانية، التي تواصل الحظر على Mîr muzik ودار مزوبوتاميا للنشر، واكد انه لا تزال هناك من عصر هتلر في المانيا وقال: " اغلاق دار للنشر يماثل. الهجوم على مدينة"(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد الناشط السياسي والصحفي في باشور كردستان، كاوا نادر، أن هجمات الاحتلال التركي على مخيم مخمور وشنكال وديرك هو مخطط لإبادة الشعب الكردي، منوهاً إلى أن زيارة نيجيرفان برزاني إلى تركيا محط استنكار، ويدل على عداوة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مجلس المرأة السورية في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في منبج تحت شعار "واقع المرأة ..معاناة وتحدي".(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت صحفية وباحثة مصرية أن سعي الأنظمة الرأسمالية إلى إلحاق المرأة بنظامها ببعض المناصب الشكلية وتوظيفها بما يخدم مصالحها ما هي إلا محاولات لتعطيل مسيرتها في نيل حريتها وحقوقها، ورأت في اتحاد التنظيمات النسائية سبيلاً للوقوف في وجه هذه الأنظمة. (مرفق بالصور).

الشبيبة

-تنظم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات مراسم استذكار 6 من شهداء الشبيبة ممن استشهدوا أثناء استهدافهم من قبل الطيران المسير لدولة الاحتلال التركي لمنزل مدني في مدينة كوباني في الـ 25 من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يرفد معمل الألبان والأجبان الوحيد في منطقة الطبقة السوق المحلية بمنتجات الحليب، ويوفر فرص عمل لعدد من اليد العاملة، في مسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاستيراد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA