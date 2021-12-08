مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 65 بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب الرئاسة المشتركة لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني (PADK)نهاد رمي دعمه للمعتصمين في معبر سيمالكا والذين يطالبون الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان، وشدد على أن الشعب الكردي واحد وآلامه وقضيته واحدة ولن ينسى ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

-تفتتح بلدية الشعب في بلدة تل كوجر حديقة جديدة باسم "حديقة القائد أوجلان" الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي كوباني جثامين 3 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية، استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة أثناء أداء مهامهم العسكرية، خلال مراسم تقام في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أنهى الاحتلال التركي بناء حدودٍ مصطنعة بطول 230 كم داخل الأراضي السورية، في عمليةِ عزلٍ للمناطق المحتلة بالكامل، فيما وصفت الإدارة الذاتية في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض ذلك بـ "النوايا الخبيثة وقضم مناطق سورية وضمها إلى تركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

تزداد معاناة السوريين يومًا بعد يوم، ويتضاءل الأمل بانتهاء هذه الأزمة مع تمسك حكومة دمشق بذهنيتها وعدم قبولها للحوار الكفيل بإنهاء الأزمة. فمن هو الطرف الأكثر حاجة إلى الحوار، ومن الذي يعرقل إنهاء معاناة السوريين؟

أكدت عبير آيليا أن مناطق شمال وشرق سوريا أمام كارثة إنسانية، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للعمل من أجل فتح معبر تل كوجر الحدودي، وإدخال المساعدات الإنسانية وبشكلٍ خاص الطبية. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت أسرة أحد الشبان المختفين منذ أعوام خلال العدوان التركي على منطقة كري سبي/ تل أبيض، الحكومة التركية بالكشف عن مصير ابنها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال آزاد حسين إن استهداف الشخصيات التي لها دور في تنظيم المجتمع الإيزيدي هدف تركي لإبقائه دون تنظيم وإرادة حرة، فيما حمّل الحكومة العراقية المسؤولية لسماحها للطائرات التركية بالتحليق في سماء شنكال دون محاسبة. (مرفق بالصور).

قالت راهيلا كوبتا إن المقارنة بين حزب العمال الكردستاني ومجموعات مثل داعش لا معنى لها، وأوضحت أنه بسبب ضغوطات الدولة التركية لم يتم إزالة اسم PKK من "لائحة الإرهاب".(مرفق بالصور).

أوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد أبو مهادي، أنه لا قيمة فعلية لبيانات الاتحاد الأوروبي طالما ظلت بدون إجراءات وعقوبات تجبر النظام التركي على الاعتراف بحقوق الشعب الكردي والكف عن استهداف قياداته بمن فيهم القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور)

تحليل

بعد 7 سنوات، تمكنت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي أخيرًا من رؤية الإجراء اللا قانوني لفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وذكرت أن حكم السجن المؤبد الذي صدر على القائد عبد الله أوجلان هو بمثابة حكم بالإعدام البطيء، ويلغي "الحق في الأمل". وطالب المجلس تركيا بتغيير عقوبة السجن المؤبد بما ينسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي الذي تعتبر تركيا طرفًا فيه، وأمهلتها عامًا واحدًا لإجراء هذا التغيير.

المجتمع والحياة

تزداد معاناة السوريين يومًا بعد يوم، نتيجة الخناق الاقتصادي الذي يحكم قبضته على البلاد من جهة، وزيادة قياسية في معدلات الفساد والرشوة التي أصبحت تسمى بالهدية أو "السكر والتحلاية"، نتيجة غياب الرقابة وتحجّج الموظفين بانخفاض قيمة الرواتب الممنوحة من قبل الحكومة. (مرفق بالصور والفيديو).

تبحث الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر دراسة فنية جديدة، حل أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، بعد أن تسبب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للناحية، بانقطاعها عن أكثر من 40 قرية شمال الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA