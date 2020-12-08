مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8- 12 -2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يدلي مجلس عوائل الشّهداء في ناحية كركي لكي بياناً للرأي العام حول المؤامرة المُحاكة من قبل حكومتي العراق وهولير ضدّ شنكال، السّاعة ١١:٠٠ (مرفق بالصّور والفيديو).

- يشيّع أهالي ناحية الشّدادي وريفها جثمان مقاتل من قوّات سوريا الديمقراطية إلى مثواه الأخير في الشّدادي، الساعة ١٠:٣٠، (مرفق بالصّور والفيديو).

- حذّر مواطنون من أن حملة الإبادة التي بدأتها الدولة التركية ضد الكرد قبل قرن من الزمن لا تزال متواصلة، ودعوا إلى الاستعداد لمجابهة تركيا التي تهدف إلى إفناء الكرد(مرفق بالصّور والفيديو).

- تعتزم الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب في بلجيكا العمل في مناطق شمال وشرق سوريا عبر فرع رسمي، بهدف دعم ضحايا الإرهاب وإعادة التأهيل، ولتكون صلة وصل بين الضحايا والعالم الخارجي، ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، حسب ما أوضحه مدير الرابطة (مرفق بالصّور والفيديو).

- تتعامل الأمم المتحدة بازدواجية مع النازحين في شمال وشرق سوريا، ويقول مصدر مقرّب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ الأخيرة تتحرك وفق ما تمليه عليها حكومة دمشق وليس وفق هدفها الإنساني الذي تشكّلت من أجله (مرفق بالصّور والفيديو).

- انتقد مواطنون تعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، وقالوا "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفاوض على دماء الكرد" (مرفق بالصّور والفيديو).

- أكّد أهالي مدينة منبج من مختلف المكونات أنّه لا سبيل لحلّ الأزمة السورية إلا بتكاتف وتلاحم المكونات بعيدًا عن التدخلات الخارجية (مرفق بالصّور والفيديو).

- نتيجة سياسات الحكومة السورية الممنهجة تجاه مُهجّري عفرين، في خطوة وصفها نائب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين بأنها تهدف إلى إرضاخ الشعب واستسلامه، انتفض الأهالي في وجه الحكومة السورية، مطالبين برفع الحصار المفروض على المنطقة (مرفق بالصّور والفيديو).

سياسة

- تشهد المنطقة المسماة "خفض التصعيد" التي يسيطر عليها الاحتلال التركي، تحركات مكثفة للأخيرة وتمركزها في جبل الزاوية، وفي هذا السياق، حذّر الباحث السوري أحمد الدرزي من نوايا تركيا الاحتلالية لتطبيق الميثاق الملي (مرفق بالصّور والفيديو).

المرأة

- حقق مركز عالم الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قامشلو نسبة كبيرة من التأهيل وتعليم الطفل ودمجه في المجتمع، وتقول المشرفة إن ذلك يعتمد على برامج التدريب والإرشاد السليم (مرفق بالصّور والفيديو).

- يصدر مجلس المرأة الحرّة لمقاطعة الشّهباء ببيان بخصوص انتهاء حملة التّواقيع، وذلك أمام مركز المجلس في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء السّاعة ١٠:0٠(مرفق بالصّور والفيديو).

الشّبيبة

- أشارت عضوات اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين أن الدول المهيمنة تسعى إلى فرض سياساتها في الشرق الأوسط، لفرض قيود على فكر القائد عبد الله أوجلان الذي هو أساس نضالنا ومقاومتنا (مرفق بالصّور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تراجعت تربية الدجاج الرومي في ريف مدينة كوباني في الأعوام الأخيرة، رغم بقائه في صدارة الطيور المرغوب بلحمها لدى الأهالي في المدينة وريفها، وارتفاع سعر مبيعه مقارنة مع بقية أنواع الطيور (مرفق بالصّور والفيديو).

ANHA