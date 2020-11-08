مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

اعتبر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو مطلب المجلس الوطني الكردي (ENKS) بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة محاولةً لإقصاء المرأة وتقويض العدالة الاجتماعية القائمة على مشاركة الجنسين في الإدارة. (مرفق بالصور والفيديو).

كان عام 2020 من أسوأ الأعوام على الأهالي في مناطق حكومة دمشق من الناحية المعيشية ، على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بتحسين الواقع المعيشي بالإضافة إلى عدم تنفيذ أيّ من المشاريع الاستثمارية التي تحدثت عنها، وعلى العكس من ذلك رفعت أسعار المواد الأساسية وزادت إجراءاتها من المعاناة. (مرفق بالصور والفيديو).

رفض مدرّسون ومدرّسات من مقاطعة عفرين المحتلة مطلب المجلس الوطني الكردي بإلغاء التعليم باللغة الكردية، وأكدوا أنهم سيواصلون التعليم باللغة الكردية لأنها إحدى منجزات ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

بيّن أهالي مدينة قامشلو موقفهم حيال تصريحات البارزاني ودعوا إلى توحيد صفوفهم لمحاربة أعداء الكرد بدلًا من الاقتتال فيما بينهم وأن يتراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه، لأن النتائج ستكون وخيمة وستؤثر سلبًا على كردستان عامة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

توقع مسؤولون غربيون حدوث انهيار مفاجئ في حكومة دمشق، فيما قال مراقبون إن رهانات الإخوان المسلمين على بايدن لإعادة ما حققوه أثناء عهد أوباما باتت خاسرة، في حين كثفت فرنسا من إجراءاتها ضد تنظيمات الإسلام السياسي.

السياسة

أعرب سكرتير حزب اليسار الديمقراطي في سوريا عن رفضه للتصعيد الكردي -الكردي الدائر في باشور كردستان، وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى نقاطها وترك كل ما يدفع إلى التصعيد، والتحلي بروح المسؤولية واللجوء إلى الحوار لتحقيق آمال الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة تل أبيض/ كري سبي صبري نبو أن التصعيد الذي تبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية، ويتماشى مع التصريحات العدائية لدولة الاحتلال التركي تجاه المنطقة ودفعها إلى حالة من عدم الاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يخشى مزارعو إقليم الجزيرة أصحاب الأراضي المحاذية للشريط الحدودي زراعة أراضيهم، نتيجة استهدافهم من قبل عناصر جيش الاحتلالي التركي، ويطالبون الدول الضامنة بوقف إطلاق النار ووضع حد لتركيا التي تنتهك كافة المواثيق والعهود والاتفاقيات. (مرفق بالصور والفيديو).

في إطار تطوير مشفى خالد فجر بمدينة حلب مع تزايد الحاجة لتوسيع أقسام المشفى وتوريد أجهزة حديثة له، عملت إدارة المشفى على توسيع الاختصاصات الطبية الضرورية بكوادرها وخدمة الآلاف من المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

احتلال قريتها من قبل الاحتلال التركي منعها من استكمال علاجها، وتعيش ظروفاً صعبة داخل مخيم واشوكاني في ظل تقاعس المنظمات، وتقول والدتها "أريد أن أراها تكبر أمامي مثل باقي الفتيات". (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA