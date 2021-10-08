مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-10-2021

أوضح عضو لجنة جامعات شمال وشرق سوريا أن قرابة ألفي طالب سيدخلون الجامعة وفق نتائج المفاضلة الثانية، كما أنه سيتم الإعلان عن مفاضلة جديدة للطلاب وأنهم يسعون لافتتاح أقسام جديدة في العام القادم. (مرفق بالصور والفيديو).

قال فرمان شاهين إنهم بانتظار أن ينضم مئات الآلاف إلى حملة الهاشتاغ التي أطلقها مجلس الإعلام الإلكتروني الكردستاني والتي ستبدأ هذه الليلة، ويأملون أن يتوحد الشعب في كل مكان حول هذه الحملة من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشارت فوزة يوسف إلى أن دولة الاحتلال التركي خططت منذ عام 1998 ضمن مؤامرة دولية لاحتلال سوريا، وقالت: "إن لم يتم التوصل إلى حل دائم للمسألة الكردية، فإن خطة المؤامرة هذه ستستمر بأشكال مختلفة".(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت رئيسة منظمة الدفاع الدولية وداد عقراوي أن صمت المجتمع الدولي يشجع الدولة التركية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكرد على غرار نظام صدام الحسين. (مرفق بالصور).

قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بدران حمو، إن الدعوات المتكررة من قبل المجلس الوطني الكردي (ENKS) لمهجّري عفرين من أجل العودة إلى ديارهم المحتلة دليل على إفلاسه السياسي، مؤكداً على أن سياسة داعش ومرتزقة تركيا تجاه الكرد، لا تختلف عن سياسة المجلس الوطني الذي يدعي الكردياتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت عضوة منسقية مجلس عشتار بأن الإيزيديين لن يقبلوا الخضوع لخائن، بعد تعرضهم لـ 73 فرماناً، ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أن يعي ذلك جيداً، في تعليق لها على محاولة PDK اقتحام قضاء شنكال. (مرفق بالصور).

يقول عضو الهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال آزاد حسين، إن اتفاقية 9 تشرين الأول، تستهدف إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال، ولأنها ليست لمصلحتهم رفضوا تطبيقها، فيما أكد أن الديمقراطي الكردستاني سبب مشاكل كثيرة للإيزيديين خلال السنوات المتعاقبة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

تواصل السلطات الفاشية التركية اتباع نهج الإبادة السياسية بحق الكرد في باكور كردستان وتركيا، في حين يرى الكثير من المحللين السياسيين، أن الإبادة السياسية تحت مسمى "قضية كوباني" تأتي انتقاماً لهزيمة تركيا على يد داعش في كوباني. (مرفق بالصور).

المرأة

يتّبع الاحتلال التركي ومرتزقته سياسة متشددة تتشابه مع سياسة داعش بحق النساء في سري كانيه وكري سبي، من فرض للباس الأسود والنقاب، واغتصاب واختطاف وقتل، ودفنهن في الأراضي التركية، ما يحول دون كشف جرائمهم، فيما تدعو جهات مختصة بحقوق الإنسان إلى محاسبة تركيا قانونيًّا على جرائمها. (مرفق بالصور).

حوار

تعدّ الصحفية غربتلي أرسوز، أول مديرة تحرير في صحيفة أوزغور كوندم، مثالًا يحتذى به للصحفيات الكرد. يستذكرها المثقفون الأتراك. وقد قالت عنها المحامية أرن كسكين: "نحن جميعًا مدينون لها".(مرفق بالصور).

العالم

عاد المحقق العدلي طارق بيطار لمزاولة عمله في قصر العدل، وذلك بعد قرار ردّ طلب كف يده عن ملف انفجار مرفأ بيروت. إلا أن النائب نهاد المشنوق سيتقدّم عبرَ وكيله القانوني المحامي نعّوم فرح بدعوى "ارتياب مشروع" لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر. (مرفق بالصور).

مؤخرًا، بدأت مصانع ومنشآت قطاع غزة الإنتاجية العودة إلى العمل بعد توقف استمر أشهرًا، إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتبعات تشديد إسرائيل للحصار ومنع إدخال المواد الخام، الأمر الذي أثّر على آلاف العمال في غزة الذين تُركوا في وجه العوز والحاجة. (مرفق بالصور).

ANHA