مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 8-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس ناحية شيراوا والشبيبة الثورية تظاهرة في ناحية شيراوا في إطار حملة منظومة المجتمع الكردستاني kck الداعية لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، في تمام الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تدلي الهيئات والاتحادات الثقافية في روج آفا بياناً مشتركاً في الذكرى الأولى لاحتلال سري كانيه وكري سبي. أمام مركز الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة قامشلو، الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر منظمة حقوق الانسان في اقليم الفرات بيانا بصدد مرور عام على بدء تركيا الهجوم على مناطق سري كانية وكري سبي واحتلالهما، يقرأ البيان في الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مقاتلون شاركوا في مقاومة سري كانيه أن هدف الاحتلال هو تهجير شعوب المنطقة لتغييرها ديموغرافياً، مشيرين إلى أن المرتزقة الذين احتلوا المدينة عام 2019 هم أنفسهم الذين هاجموا عام 2012، وقالوا "عهدنا للشهداء وأبناء المدينة على المقاومة حتى الرمق الأخير وتحرير مدينتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-عامٌ مر على الاحتلال، والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم الحرب في سري كانيه المحتلة مستمرة، في ظل الفلتان الأمني الموجود في المنطقة وعمليات التغيير الديموغرافي، فما هي الانتهاكات وماذا حدث ويحدث داخل المدنية المحتلة؟(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الشخصيات الوطنية، أن هدف المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، هو إفشال الثورة الكردية ومحو هويتهم، وشددت على ضرورة الوحدة مع باقي شعوب المنطقة للوصول إلى الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-ساعدت تركيا داعش بالانتعاش مجددًا أثناء هجماتها على سريه كانيه وكري سبي وذلك عبر استهداف القوى التي كانت تحمي السجون ومراكز الاحتجاز التي يوجد فيها المرتزقة وأسرهم، كما أنها تستخدم المنشآت الحيوية في المناطق التي احتلتها كسلاح ضد المدنيين وهذا ما يشكل جرائم ضد الإنسانية بحسب القوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قالت هيفا عربو إن أفكار القائد عبد الله أوجلان وأطروحاته واستجابة الشعوب لها، دفعت المؤامرة الدولية نحو الفشل، وأكدت أن الطرح الذي قدمه القائد لحل مشاكل الدولة القومية في الشرق الأوسط، قلب الأمور رأسًا على عقب، وبينت أن أداء لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT حيال العزلة خجول. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح طلال محمد أن تسمية حملة الاعتقالات التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية في باكور كردستان وتركيا تحت مسمى "حملة كوباني"، هي لتشويه المقاومة التاريخية التي أبداها مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة، ولمنع خروج الشعب مرّة أخرى في حال حاولت احتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يعلن مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات التابعة للمرأة عن اطلاق حملة جديدة لاستنكار هجمات وانتهاكات الاحتلال التركية، ورفض المؤامرة والعزلة على القائد أوجلان، وذلك عبر قراءة بيان في مخيم واشو كاني بالحسكة الساعة 10:30(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قبل أعوام اختطفت المجموعات المرتزقة أحد أبناء إبراهيم محمد، ولا زال مصيره مجهولاً حتى الآن، فيما اختطفت المجموعات المرتزقة اثنين آخرين من أبنائه أثناء الهجمات على كري سبي العام الفائت، ويقيم إبراهيم محمد حالياً في مخيم نازحي كري سبي بانتظار عودة أبنائه. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد العاصمة السورية دمشق أزمة وقود تخنق المواطن السوري، بينما تغص مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين حول تهريب مادة البنزين للمتاجرة بها في السوق السوداء. (مرفق بالصور والفيديو).

-تؤثر تغيرات الجو وتقلب المناخ خلال فصول السنة على صحة الإنسان، وتؤدي إلى ظهور أمراض موسمية، فيما يعدّ الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للإصابة، وينصح الأطباء بالوقاية منها والحفاظ على التغذية المناسبة والنظافة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA