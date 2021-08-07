مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7 -8-2021

اعتبر مواطنون أن الهجمات التركية المتواصلة على شمال وشرق سوريا تهدف لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإجراء تغيير ديمغرافي تمهيداً لسلخ المنطقة وضمها إلى الحدود السياسية للدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

يروي مختطف سابق لدى مرتزقة "السلطان مراد"، لوكالتنا، قصصاً مروعة عن سجون الاحتلال التركي داخل الأراضي التركية والمناطق المحتلة، قضى فيها ثلاث سنوات ونيف بتهمة أنه كردي، تجرع خلالها مرارة الموت. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجرو عفرين المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق عائلة في ريف عين عيسى، ودعوا المنظمات الإنسانية والحقوقية لأداء دورها الأخلاقي والإنساني ووقف تلك الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الدكتور في جامعة "الشرق" في الرقة إن الجامعة مطلب ضروري للمنطقة، وستحقق رفد مؤسسات الإدارة الذاتية بالكفاءات المطلوبة من كافة الاختصاصات، وأكد أن هناك تسهيلات وخدمات مناسبة لجميع الطلاب، وقال "إن الاعتراف ليس ميزة ولكنه تحصيل يأتي بشكل تدريجي".(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم هيئة التربية والتعليم كل عام تدريباً صيفياً لرفع مستوى كوادره التعليمية، وبهذا الشأن أوضح المعلمون الذين شاركوا في التدريب أنهم بحاجة دائمة إلى التدريب والتطوير في طرقها وأساليبها لتنعكس إيجابا على كافة العلمية التعليمية والتربوية في شمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كثف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الآونة الأخيرة قصفهم لقرى منبج القريبة من المناطق السورية التي تحتلها تركيا بشكل شبه يومي وخاصة في ساعات الليل المتأخرة، وعلى الرغم من السعي التركي لإفراغ تلك القرى، يصر المدنيون على البقاء. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

دعت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية في ناحية الدرباسية بديعة عربو إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية ، واعتبرت أن اعترافاً بالإدارة الذاتية يمثل مخرجاً لسوريا من أزمتها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكدت ناشطات سياسيات في إقليم الفرات أن هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان تستهدف كل كردي يحارب من أجل حريته، وعبرن ثقتهن بمقاومة الكريلا وانتقدن مشاركة المجتمع الدولي في المؤامرة التي تستهدف وجود الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

كرر مثقفون دعوات سابقة وجهها الكرد للحزب الديمقراطي الكردستاني( PDK) للكف عن التواطؤ مع الدولة التركية المحتلة، وأكدوا أن الوحدة الوطنية ستمكن الكرد من العبور إلى الأمان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA