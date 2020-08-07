مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تحتاج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في المرحلة الراهنة إلى الاعتماد على الكومينات لتفادي الكارثة الصحية المحتمل وقوعها بسبب جائحة كورونا في المنطقة، في ظل الإمكانات الصحية البسيطة المتوفرة، وعدم الالتزام بالقوانين. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي هيفين إسماعيل المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة بتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من إيواء أكبر عدد من المُهجّرين في المخيم، بعد أن ضاقوا ذرعًا من دفع أجور المنازل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أشار رياض درار إلى أن هناك جهات عديدة تقف وراء سلسلة الاغتيالات التي استهدفت وجهاء وأبناء العشائر في منطقة دير الزور، وأشار أيضًا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إحداث الفوضى والفتنة والتخريب، ونوه بأنهم يتواصلون مع العشائر في المنطقة، وأن جميعها ترفض الفتنة والتحريض، داعيًا الجميع إلى الحذر. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الشيخ عبد الرحمن الرشيد أن أيدي خارجية تحاول خلق الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا، عبر استهداف وجهاء وشيوخ العشائر، وقال: "مكونات شمال وشرق سوريا ووجهاء العشائر وشيوخها تقف صفًّا واحدًا ضد هذه الأفعال".(مرفق بالصور والفيديو).

-سياسيو ومثقفو وأهالي مدينة قامشلو يشددون على وجوب وقوف الأحزاب الكردية والكردستانية والمثقفين وجميع مكونات شمال وشرق سوريا في وجه الاحتلال التركي وهجماته على شمال وشرق سوريا، وضرورة أن يتكاتفوا ويتحدوا ليتمكنوا من الحفاظ على أرضهم ومكتسباتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-انفجار كبير، غطى على إثره الدخان الكثيف أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وكما العادة في هذه الدولة التي لا تغيب عنها مفاعيل الصراع السياسي، إن كان داخليًّا أو خارجيًّا، فأنه ولو حدث هكذا شيء من باب الصدفة سيتم استخدامه سياسيًّا، مؤشرات سبقت هذا الانفجار وأخرى بدأت تلوح في الأفق، فإلى أين يتجه لبنان وإلى أين سيأخذ المنطقة برمتها؟.(مرفق بالصور).

المرأة

-تحولت المشاريع التي تسعى لجنة اقتصاد المرأة إلى تطويرها في مقاطعة الحسكة، إلى دافع معنوي ومورد مادي للنساء المشاركات، للاعتماد على أنفسهن، والدفع بعجلة الواقع الاقتصادي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح أهالي الدرباسية أن العزلة والتهديدات التركية تأتي نتيجة تخوفها من نضال الشعب الكردي، منوهين أن القضية الكردية وأزمات الشرق الأوسط لن تُحل دون إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية هجمات الاحتلال التركي على منطقة حفتانين، مؤكدين على ضرورة رص الصفوف "للدفاع عن أرضنا وإفشال مخططات الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يسعى الهلال الأحمر الكردي إلى القضاء على مرض اللاشمانيا وسط تفشيه في عدد من القرى، وإصابة أكثر من 1075 شخص في ريف مدينة كوباني وضواحي بلدة صرين به. (مرفق بالصور والفيديو).

-أرجعت لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية الشدادي التأخر في افتتاح الأفران الثلاث التي كان من المزمع افتتاحها في الـ20 من شهر تموز المنصرم، إلى عدة أسباب، أهمها إهمال المستثمر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA