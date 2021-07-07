مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-7-2021

أوضح الحقوقي حسن مصطفى أن وجود مرتزقة داعش الأجانب وعوائلهم في مناطق شمال وشرق سوريا قنبلة موقوتة، يهدد انفجارها أمن المنطقة والعالم أجمع، وأضاف "الدول التي تخلت عن رعاياها عليها أن تبدأ باستعادتهم ومحاسبتهم". (مرفق بالصور والفيديو).

-سردت (ح م) إحدى النساء اللواتي اعتقلن من قبل الاستخبارات التركية داخل سري كانيه المحتلة، قصص عاشتها داخل تلك السجون والجرائم بحقهن، وأكدت أن سري كانيه أصبحت مملكة داعش وبؤرة جديدة للإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف أهالي عفرين المتواجدون في حلب تصريحات قيادات المجلس الوطني الكردي "بالكاذبة" وبأنها لتغطية جرائم وانتهاكات تركيا ومرتزقتها بحق أهالي عفرين وشرعنة الاحتلال التركي لعفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح عبد الكريم عمر أن إغلاق معبر تل كوجر أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي ومكافحة داعش، وقال: "في حال استخدمت روسيا حق النقض الفيتو مرةً أخرى، فعلى المجتمع الدولي البحث عن طرق بديلة لإدخال المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي عفرين، فيما دأب عضو المجلس الوطني ونائب رئيس الائتلاف السوري عبد الحكيم بشار إلى نفي جرائم الاحتلال في عفرين. إلى ذلك فإن تصريحات المختصين ووثائق منظمات حقوق الإنسان تكذب ادعاءات المدعو عبد الحكيم بشار. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا مسيرة منددة بقتل الفتاة القاصر في مدينة الحسكة، وذلك في دوار الشهيد معصوم، في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً، وفي نفس السياق، يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو بياناً إلى الرأي العام بصدد مقتل الفتاتين القاصرتين "عيدة الحمودي السعيدو، وآية الخليف" في مدينة الحسكة على يد ذويهما، وذلك أمام مزار الشهيد دليل ساروخان، في تمام الساعة الـ10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت سياسيات وحقوقيات من مدينة حلب أن رفض الطعن القضائي بقرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أتى لإرضاء القاعدة الدينية المؤيدة لأردوغان، واصفات صناع القرار في تركيا بـ"أصحاب الأفكار الجاهلية"، وندّدن بعدم محاسبة قتلة الشهيدة دنيز بويراز. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-دعا ذوو معتقلين سياسيين من روج آفا ممن يشاركون في الإضراب عن الطعام في السجون التركية إلى مساندة مقاومة السجون، وقالوا إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي مقاطعة قامشلو أن التحضير لمنتدى حواري من قبل المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، لمناقشة دحر الاحتلال عن طريق الوحدة القومية، يشكل نقطة تحول هامة في القضية الكردية، متأملين أن يحمل المنتدى بين طياته نتائج مرجوة على الصعيد الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أعلنت إثيوبيا بشكل رسمي البدء بالملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان دولتي المصب، ويرى الخبراء أن إثيوبيا تحاول جر مصر لتصرف متهور في محاولة للحصول على تعاطف المجتمع الدولي، وأكدوا أن مصر لن تقدم على أي تصرف قبل جلسة مجلس الأمن في 8 يوليو.

المجتمع والحياة

-ازدادت حالات التسمم الناجمة عن شرب مياه نهر الفرات في ريف كوباني الغربي مقارنة بالأشهر الماضية، إذ يواجه الأهالي كارثة إنسانية حقيقية، وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد في الأيام الأخيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تخطت هيئة الاقتصاد أزمة الخبز في ناحية تل تمر بتحويل فرن سياحي إلى فرن آلي يسد حاجة الناحية من مادة الخبز. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA