مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعمل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على بناء القواعد العسكريّة والتّحصينات والسّواتر ونقاط للمرتزقة في القرى المحتلّة في ريفي عين عيسى وكري سبي. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا تأبه أسرة عمو المُهجّرة من مدينة سريه كانيه بهجمات الاحتلال التركي لما خسرته, بقدر شغفها بالعودة إلى مدينتها, والتي باتت حلماً تستيقظ عليه الأسرة كل صباح. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الصحفي والناشط السياسي كاوه نادر قادر إن حكومة جنوب كردستان لم تقم بواجبها تجاه الهجمات التي تتعرض لها أراضيها، لأنها تبني مواقفها حسب المصالح الحزبية وليس من المنطلق القومي، مؤكداً أن أي تعاون مع جيش الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، هو موقف غير قومي ولا يخدم الكرد. (مرفق بالصور).

سياسة

-رأى الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة- فرع الحسكة، أن الهدف من تصعيد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والدول العربية الأخرى، هو احتلال المزيد من المناطق وضمها إلى حدود الدولة التركية وإعادة العهد العثماني من جديد، مع اقتراب انتهاء اتفاقية لوزان عام 2023. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية أنهم بصدد إتمام أعمالهم في إنجاز الحوار السوري- السوري، فيما بيّن أنهم ومع عدة أطراف وقوى ديمقراطية سورية شكلوا لجنة في سبيل عقد مؤتمر لضمان حل سياسي وتمثيل طليعة النضال الديمقراطي في سوريا المستقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أشارت شيراز حمو إلى أن تنظيم النساء في الشمال السوري أصبح مرجعًا لكل نساء العالم، واستهدافهن ما هو إلا خوف من هذا التنظيم، ودعت النساء إلى توحيد رؤاهن ومساندة المرأة في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-تجاوزت الـ 100 عام، ولا تزال مستمرة في عملها بصناعة النسيج اليدوي معتمدة على أدوات بسيطة، ومحافظة على تراث تجد فيه أصالة الماضي وعراقته وتراثًا شعبيًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنهي حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين حملتها الفنية والثقافية الأسبوعية بتنظيم فعالية في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء وذلك في الساعة 19:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بات أكثر من 5 مليون سوري يقطنون شمال وشرق البلاد مقبلين على كارثة إنسانية وشيكة, جراء الأوضاع المعيشية الصعبة بفعل تطبيق قانون قيصر للعقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد, واستمرار إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية الحدودي في وجه المساعدات الإنسانية بعد الفيتو الروسي. (مرفق بالصور والفيديو).

-عدّ أهالي منطقة ديرك أن افتتاح المؤسسات الاستهلاكية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعًا في الأسعار خطوة جيدة، فيما أكد المشرفون على مؤسسة روج أنهم بصدد توسيع المشروع ليشمل المواد الغذائية والألبان والأجبان بهدف تأمين كافة المستلزمات للأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بالتنسيق مع لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين، باشر الهلال الأحمر الكردي بإنشاء مدرسة داخل مُخيم سردم في مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

-وجّه أطباء مختصّون التّحذيرات للأهالي بشأن التّعرّض لدرجات الحرارة العالية هذا الصّيف وضرورة الاحتماء منها، فيما بيّنوا أنّ الحرارة العالية تؤدّي إلى ظهور عدّة أمراض يجب الانتباه لها، وخاصّة عند كبار السّنّ والأطفال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA