مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-6-2021

- يخرج أهالي ناواحي تل تمر وكركي لكي وتربه سبيه في مسيرات للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة ٩:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- انتقد مثقفو إقليم الجزيرة صمت حكومة إقليم حيال سياسات الاحتلال التركي في المنطقة، مؤكدين أن ما حدث في عفرين وسري كانيه المحتلتين يتكرر في باشور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر نشطاء بيئيون من مختلف أجزاء كردستان انتهاكات الدولة التركية بحق البيئة والطبيعة في جنوب كردستان "مخططًا للإبادة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- يقدّم أهالي كوباني واجب العزاء لذوي مقاتلة من قوات الكريلا استشهدت أثناء تصديها لهجمات الاحتلال التركي، في قرية جارقلي بكوباني، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- افتتحت لجنة اقتصاد المرأة في مقاطعة الحسكة مشروع (وردة الربيع) الزراعي، وتعمل فيه 25 امرأة، وذلك لتوفير فرص عمل للنساء، وسد حاجة المنطقة من الإنتاج المحلي. (مرفق بالصور والفيديو).

- رهف زلفو إحدى مؤسسات فرقة (ستيرا زيرين- النجمة الذهبية)، تحت سقف مركز حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن، تقول إن أعضاء الفرقة يتعلمون العزف على الآلاف الموسيقية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والثقافة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تستمر تركيا بانتهاك السيادة العراقية وشن الهجمات على جنوب كردستان وسط صمت من قبل حكومتي بغداد وهولير، وعلى الرغم من الحجج التي تتذرع بها، إلا أن الكاتب والصحفي والعراقي شمخي جبر أكد أن "الأطماع التركية باتت واضحة وهي تطمح لاستعادة دورها العثماني الاستعماري البغيض".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد حسن كوجر أن حبس مياه الفرات من قبل دولة الاحتلال التركي يعتبر جريمة إنسانية وليس سوى إحدى الخطط التي تنتهجها لتغيير ديمغرافية المنطقة وتجويع أهلها وتهجيرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسى إنّ الدولة التركية بهجومها على مناطق الدفاع المشروع تنفذ خطة إبادة الشعب الكردي، وأضاف "بعد أن فشلت الدولة الفاشية التركية في صد مقاومة الكريلا لجأت إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- إن واجب الحماية واجب جماعي وليس فرديًّا، وأي مجتمع لا يملك منظومة حماية متكاملة سيكون مهددًا، لذلك تحاول الأنظمة الرأسمالية تفكيك منظومة حماية المجتمع، وما حدث في منبج خير دليل على ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعيش المواطن اللبناني أزماتٍ يوميًّا، بفعل الأوضاع الاقتصادية وتعثر تشكيل الحكومة، فبعد طوابير الخبز التي شهدتها المناطق اللبنانية سابقًا، يعيش المواطن أزمة جديدة، وهذه المرة يقف في طوابير الوقود. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- أكد عدد من الإداريين في مؤسسات الشبيبة بمدينة منبج وريفها بأن بعض الأيادي الخارجية التي تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة بثت الفتنة بين الأهالي والإدارة، وأشاروا إلى محاولات تحويل مسار الأحداث في منبج لخدمة مصالح أجندات خارجية مثل حكومة دمشق والاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- ناشد أعضاء الشبيبة الثورية في إقليم الفرات أبناء الشعب الكردي الخروج إلى الساحات ومساندة الكريلا وعدم الصمت حيال الهجمات التركية، وأكدوا أن "وجود الكريلا يعني وجودنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- استلمت شركة تطوير المجتمع الزراعي في منطقة ديرك 2600 طن من محصول القمح إلى جانب استلام الشعير في مركز تل علو، وفق التسعيرة التي حددتها هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA