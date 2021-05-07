مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-5-2021

- تنظّم لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي بالشهباء تظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركيّ على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يرى كبير خبراء الاستراتيجيات والسياسات المائية في العراق أن غاية تركيا من حبس مياه الفرات عن سوريا والعراق سياسية بحتة، ولفت إلى وجوب تدويل نقص الموارد المائية في نهر الفرات، عبر الضغط على روسيا والولايات المتحدة، وإلا ستتعمق الأزمة وتؤدي إلى كوارث إنسانية لا تحمد عقباها. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوّه المحامي خالد عمر أن حبس السلطات التركية مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، جرم وخرق للمواثيق الدولية، ولاتفاقية عام 1987 بين البلدين، مشددًا على ضرورة اتخاذ حكومة دمشق مواقف جدية حيال خروقات تركيا المستمرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر أهالي مدينة الحسكة عن سخطهم حيال قطع الاحتلال التركي ومرتزقته لعشرات المرات مياه محطة علوك عنهم، وأكدوا بأن هدف الاحتلال هو إبادة الشعب، من خلال شن هجماته على المنطقة و قطع المياه عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

- رصدت كاميرا وكالتنا اليوم الجمعة، مجرى نهر الفرات في إحدى المناطق بالقرب من سد تشرين "روج آفا"، وقد تدنى فيه منسوب المياه لمستوى تاريخي جراء 3 أشهر من خفض الدولة التركية لمنسوب المياه المتدفق إلى الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال الكاتب الصحفي اللبناني خليل القاضي، إن الهجمات التركية في كل من سوريا والعراق هي هجمات احتلالية، وأكد أن تزامنها مع الذكرى السنوية للمجازر التي ارتكبتها بحق الأرمن دليل ساطع على "الطبيعة الإجرامية للنظام التركي بحق الشعوب"، وطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف صارم من هذه الهجمات المتكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك للمؤتمر الوطني الكردستاني أحمد كاراموس إنهم بصدد عقد كونفرانس وطني لتحديد المواقف من هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابية لعضو قوات الدفاع الشعبي الشهيد زافر تولهدان الذي استشهد خلال مشاركته في مقاومة آفاشين، في مزار الشهيد دليل صاروخان بقامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يتصاعد العنف ضد النساء في مناطق الاحتلال التركي، والداخل التركي يتجه نحو وضع كارثي، وتتعدد الجرائم والانتهاكات وقمع حرية المرأة، فيما يبقى المنفذ نفسه. (مرفق بالصور).

- أدانت عضوات مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة الرقة هجوم الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وأكدن أن تلك الهجمات ستفشل وملحمة غاري تشهد على ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد عضو اللجنة المركزية في (البارتي) عباس حسين أن الإدارة الذاتية مشروع متكامل، وقال: "إنها لجميع السوريين وجزء لا يتجزأ من سوريا ويجب على المجتمع الدولي الاعتراف بها سياسيًّا ودعمها".(مرفق بالصور والفيديو).

- يرى السياسي السوري، إبراهيم الثلاج، إن حلّ مرتزقة الدفاع الوطني بشكل فوري هو الحل الأمثل للحد من العبث بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة أن يلعب وجهاء العشائر دور رئيسًا في كشف تلك السياسات التي تتم عبر هؤلاء المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بهدف تطوير الواقع الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية في المنطقة، مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام التابعة لريف دير الزور الشرقي، يدخل الخدمة بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيله. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد عدد من أهالي قرية سيلم غرب مدينة كوباني على الحدود مع باكور كردستان أن هدف دولة الاحتلال التركية من خفض منسوب مياه نهر الفرات وإحراق المحاصيل الزراعية هو تجويع شعب مناطق شمال وشرق سوريا وضرب أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- في مخيم واحد لا يبعد سوى 1 كم عن الجبهة مع جيش الاحتلال التركي والمرتزقة يتقاسم الكرد والعرب حياتهم بحلوها ومرّها ويجمعهم هدف واحد وهو المقاومة حتى تحرير مقاطعة عفرين والعودة إلى الوطن الذي جمعهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA