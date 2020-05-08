مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وتوفير فرص عمل، استأجرت إدارة مخيم مهجري كري سبي أرضا زرعت فيها أنواعا شتى من الخضروات الصيفية التي ستؤمن ثمارها حاجة المهجرين في المخيم خلال فصل الصيف. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد خطط ومشاريع خدمية وضعتها بلدية حزيمة في ريف الرقة الشمالي لعام 2020، أنجزت البلدية خلال الربع الأول من العام الحالي أعمال ساعدت في تحسين الوضع الخدمي في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي مقاطعة عفرين والمهجّرون إلى مقاطعة الشهباء القصف اليومي الذي تتعرّض له قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

انشغل الرأي العام السوري والعالمي بمتابعة الخلاف بين الرئيس السوري بشار الأسد ورجل الأعمال المقرب منه رامي مخلوف، حيث كثرت التحليلات بشأن ذلك, فمن هو رامي مخلوف, وكيف تحول الداعم للأسد إلى أحد المنتقدين له؟.(مرفق بالصور).

يتسبب تخاذل المجتمع الدولي في مقاضاة مرتزقة داعش, وعدم إجلاء الدول لمواطنيها ممن انضموا إلى صفوفه, في حدوث أعمال شغب وفوضى في المعتقلات، فيما يرى مراقبون أن داعش لن ينتهي طالما تركيا موجودة في الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال عضو في منتدى حلب الثقافي إن الشعب الكردي موحّد وطنياً وقومياً، ولكن الخلاف هو بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، لذا فإن الاستجابة لرسالة أوجلان في هذه المرحلة هي طوق النجاة وحماية المكتسبات التي حققها الشعب الكردي بدماء شهداء الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

علّق الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني على المبادرات الداخلية في روج آفا وزيارات الوفود الخارجية للمنطقة الهادفة إلى توحيد الصف الكردي لضمان مشاركتهم في حل الأزمة السورية وضمان حقوقهم، داعياً جميع الأطراف إلى العمل من أجل إنجاح هذه المبادرات التي ستعدّ "انتصاراً للأحزاب الكردية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

عاشت ولا تزال تعيش حياة الترحال، محافظة على تراث أجدادها، تعمل على تربية المواشي، التي تعدّ موروثاً عند أهل البادية، وعلامات الشقاء والتعب شاهدة على ما مرت به. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

ارتفاع أسعار الخضروات مترافقاً بتدهور الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وجه أصحاب الأراضي الزراعية بالتعاون مع لجنة الزراعة في الشدادي إلى استثمار أراضيهم في زراعة الخضروات، في خطوة نحو الاكتفاء الذاتي للمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل بلدية الشعب في مدينة قامشلو إجراءات نقل سوق الخضار من وسط المدينة إلى المكان المخصص له، وأبرمت اللجنة المشرفة على السوق الجديد حتى الآن عقوداً مع 102 من أصحاب المحلات والبسطات، ومن المقرر أن يفتتح السوق في الأسبوع المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

الشعب الكردي ومنذ فجر التاريخ يحافظ على تراثه وثقافته عن طريق التلقي الشفوي وهذا ما فعلته عائلة قره جوخ من قرية ساتيا في ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA