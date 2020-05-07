مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

كشف الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية عن موعد افتتاح مراكز استلام الحبوب من المزارعين في شمال وشرق سوريا، موضحاُ أهم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الذاتية بما يخص عملية التسويق والإجراءات المتخذة بهذا الصدد. (مرفق بالصور والفيديو).

رغم جميع النّداءات لوقف إطلاق النّار، يواصل جيش الاحتلال التّركيّ هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا مخلّفاً دماراً هائلاً في المنازل ومراكز الكومين والمدارس. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي عفرين جثامين ثلاثة مقاتلين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم العسكري وذلك في مقبرة شهداء العصر الساعة 11:00 في مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

على الرغم من أنهما عضوان في حلف الناتو، إلا أن الخلافات اليونانية التركية القديمة والجديدة تجعل من العلاقات بينهما متوترة دوماً، وتصل إلى حد اندلاع الحرب بينهما. (مرفق بالصور).

ما هي إلا ثوان معدودات حتى أدركت مدى الإحباط والخوف الذي تملّك رامي مخلوف "رجل الأعمال" الذائع الصيت والحظوة والسطوة لردح من الزمان في الفيديو الذي تم إخراجه قبل أسبوع على نحو يستجلب السخط والهلع أكثر من التعاطف والاطمئنان. (مرفق بالصور).

سياسة

قال المثقف برادوست ميتاني إن رسالة القائد عبد الله أوجلان تعدّ بمثابة مرجع للشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً أن التاريخ الكردي القديم والحديث مليء بالدروس والعبر التي يجب أن نستفيد منها لتقرير مصيرنا في الوقت الراهن. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

أكد الأكاديمي والسياسي الليبي الدكتور جبريل العبيدي، أن قوات الوفاق والمرتزقة السوريين تلقوا هزيمة كبيرة في الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية في بلدة الوطية جنوب طرابلس, وذلك على الرغم من الدعم التركي الكبير. (مرفق بالصور).

المرأة

مخلفات مرتزقة داعش أصبحت عائقاً أمام تحقيق حلمها بأن تصبح معلمة، وأمنيتها أن تركّب أطرافاً اصطناعية لتتمكن من اللعب كباقي الأطفال. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

في ظل ظروف حظر التجوال وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واصل مستوصف ناحية كركي لكي تقديم خدماته الاعتيادية المجانية للأهالي، وخاصة حملات تلقيح الأطفال. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد نجاحهم في مشروع البيوت البلاستيكية للمحاصيل الشتوية, قرر المشرفون على المشروع توسيعه من خلال زراعة الخضروات الصيفية, لتصديرها إلى الأسواق بغية الاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

يشتكي أصحاب المحلات والأهالي في شارع الوحدة من مشكلة انسداد مجرى الصرف الصحي التي تسبب انبعاث روائح كريهة وتسرب المياه إلى المحلات، وبدورها أجرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو دراسة فنية كاملة عن المشكلة بغية إيجاد حل جذري. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA