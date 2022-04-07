مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-4-2022

تستمر حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة قامشلو، تحت شعار" نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، وذلك في قرية أم الفرسان بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ09:00. ( مرفق بالصور والفيديو)

تكشف مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا عن سجل اثنين من أبناء الناحية الشهداء، ضمن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي، الساعة الـ 12:00 "مرفق بالصور والفيديو".

- يزرع مؤتمر ستار الورود في حديقة شهداء مجزرة برسوس بمدينة كوباني وذلك بمناسبة حلول ميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي صادف الـ4 من نيسان الجاري، وذلك في تمام الساعة الـ 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

حذرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين من أن الأهالي سيواجهون أياماً عصيبة، إذا استمرت حكومة دمشق في محاصرة الشعب. ( مرفق بالصور والفيديو)

لفت مثقفون إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي محاولة لعرقلة انتشار مشروع الأمة الديمقراطية التي تحولت إلى قطب يمثل الشعوب في مواجهة الإرهاب و"الفوضى الخلاقة".( مرفق بالصور والفيديو)

أشادت الرئيسة المشتركة لناحية زركان بمقاومة أهالي الناحية في وجه الهجمات التركية الهادفة إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين. ( مرفق بالصور والفيديو)

تثير الهجمات المتكررة لمرتزقة داعش القلق في شمال وشرق سوريا وبخاصة مع إحجام غالبية الدول عن استلام رعاياها من المرتزقة وتجاهل المطالبات بمحاكمتهم عبر إقامة محكمة دولية في شمال وشرق سوريا. ( مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

أوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا، أن دولة الاحتلال التركي تستغل الحرب الأوكرانية - الروسية لتنفيذ مخططاتها في شمال وشرق سوريا، محملاً المجتمع الدولي والدول الضامنة مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء المنطقة. ( مرفق بالصور والفيديو)

جدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التأكيد على استعداد الإدارة للحوار مع حكومة دمشق، لكنه أكد أن هذا الحوار يجب أن يفضي إلى تغيير في ذهنية الأخيرة. ( مرفق بالصور والفيديو)

يرى سنحريب برصوم أن التفاهم السياسي الذي تم بين الاتحاد السرياني والمنظمة الآثورية سيكون حافزاً لفتح الحوار بين أحزاب وتكتلات أخرى. وأكد أن الهجوم التركي ضد سيارة مدنية في عيد أكيتو هو استهداف للأكيتو وللسريان الآشوريين. ( مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

انتقد المحلل السياسي برهان شيخ رؤوف استماتة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على السلطة في العراق وجنوب كردستان، حيث يلهث الحزب الديمقراطي الكردستاني وراء منصب رئاسة الجمهورية. ( مرفق بالصور)

العالم

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاماً، وقال إن البنك ما زال مستمراً في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي. ولكن ماذا عن التصريحات التي سبقت هذا النفي، هل كانت رسالة إلى المودعين بأن الدولة عاجزة عن سداد كامل أموالهم المحتجزة في الجهاز المصرفي اللبناني؟

المجتمع والحياة

لمنع الحوادث المرورية، واختصار الطريق بشكل أسرع، تستعد هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا لإنجاز مشروع طريق عنبارة- الدولي خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وذلك بديلاً عن طريق علي فرو من الناحية الخدمية. ( مرفق بالصور والفيديو)

يساهم سوق التسوق المباشر في منع احتكار التجار للأسعار في الأسواق الأخرى بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان. ( مرفق بالصور والفيديو)

ANHA