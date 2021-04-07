مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-4-2021

تفرض حواجز قوات حكومة دمشق في مدينة حلب حصارًا على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الأمر الذي حرم 150 ألف مواطن من المحروقات هذا العام، وينذر بأزمة إنسانية. (مرفق بالصور)

تستعد إدارة مخيم الهول شرق سوريا لتسيير رحلات جديدة لقاطني المخيم من الجنسية العراقية، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد قبول الحكومة العراقية إجلاء 500 عائلة من رعاياها من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح رئيس المنتدى الكردي الألماني يونس بهرام أن هدفهم من زيارة روج آفاي كردستان تطوير العلاقات وعقد الاتفاقيات مع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يتأرجح تشكيل الحكومة اللبنانية في ظل مخاوف أن تتبدد الأجواء الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا فيتعثر المسعى وتسقط المبادرات، بعد أن دلت المؤشرات التي ظهرت مؤخرًا على حصول تقدّم على عدة مستويات لاعتماد صيغة الثلاث ثمانات لحكومة من ٢٤ وزيرًا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-دعا الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك الأهالي إلى التقيد بالتعليمات الصحية، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فيما اعتبر مواطنون القرارات الصادرة بخصوص الحظر غير كافية، وطالبوا بتشديد الإجراءات أكثر في ظل الانتشار الواسع للفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى أهالي مقاطعة قامشلو بأن قرار الحظر الكلّي سيخفف من أعداد المصابين بفيروس كورونا، فيما أكدت إدارة مركز جيان للكوفيد 19 بأن أعداد المواطنين الذين يخضعون للتحاليل يصل إلى 30 شخصاً يومياً. (مرفق بالصور والفيديو).

-أقدم خيّاط في مدينة ديرك لا زال يزاول مهنته بدقّة رغم أنّه في العقد الثامن من العمر، اتّخذ من الخياطة مهنةً له، لتعلّقه بمهنته وبماكينته التي تمتدّ علاقته بها إلى أكثر من خمسين عامًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مشرف قسم الترياج في مشفى الرقة إن قرار الحظر كان ضروريًّا بسبب ارتفاع الخط التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا، وعلى الأهالي الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA