مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-رحّب أهالي مدينة قامشلو بقرار تمديد فترة حظر التجوال في شمال وشرق سوريا، إلا إنهم أشاروا إلى وضع الفقراء في المنطقة، وأكدوا ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد مستشار محافظ البنك المركزي اليمني السابق والخبير المصرفي رشيد عبد الكريم الأنسي أنه وعلى الرغم من الدور المهم الذي تلعبه البنوك في التغلب على أزمة كورونا إلا أن قدرتها على الصمود يعتمد على طول فترة الأزمة، مشيراً إلى أن بعض البنوك ربما لا تصمد طويلاً. (مرفق بالصور).

المرأة

-يعمل مشغل الشهيدة ساكنيه عسلية في مدينة منبج على صنع الكمامات الطبية، في مبادرة منها لتوزيعها على قوى الأمن الداخلي واللجان التي تعمل في ظل حظر التجوال المفروض في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA