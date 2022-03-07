مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-3-2022

شدد وجيه عشيرة الناصرة ووجيه عشيرة الوهب في الطبقة على أهمية ترسيخ مبدأ وثقافة الحماية الذاتية بين الشعب، واصفين إياها بالدرع الصلب الذي يقف في وجه كل التهديدات التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تروي رنكين إبراهيم المهجرة قسراً من مقاطعة عفرين جراء الاحتلال التركي، ببالغ الأسى، مقتطفات مما شهدته من ممارسات وانتهاكات شنيعة بحق الإنسانية على يد مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين بعد احتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

وثّق مجلس مقاطعة كري سبي جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق الموروث الحضاري والثقافي في المقاطعة المحتلة ، مناشداً المنظمات المعنية التدخل والضغط عليها لمنع تعدياتها على الإرث الحضاري في المناطق التي تحتلها. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إن دولة الاحتلال التركي مستمرة باستفزازاتها ومحاولات توتير الأجواء عبر إعادة شبح الاشتباكات والقصف، مؤكداً أنهم في مرحلة، الجميع بحاجة فيها إلى البحث عن حلول سلمية بعد 11 عاماً من الحرب. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يحتفل أهالي قرية كرزيرو التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، الساعة الـ 10:00.( مرفق بالصور والفيديو)

- تقوم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا بتزيين منصات احتفاليات يوم المرأة العالمي في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو.( مرفق بالصور والفيديو)

- تحتفل نساء الطبقة وريفها باليوم العالمي للمرأة وذلك في المدينة الرياضية في الطبقة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية لشمال وشرق سوريا، بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي، وفي إطار الفعاليات والنشاطات المنظمة احتفاء به، في مقاطعة الحسكة، وضمن نواحيها سلسلة من الفعاليات المتفرقة، بين مسيرات، واحتفالات، ومحاضرات في "الحسكة، تل تمر، الشدادي"، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

في اليوم العالمي للمرأة لعام 2022، حددت ناشطات وسياسيات وقياديات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أربعة أهداف رئيسة لمقاومتهن ونضالهن، فما هي هذه الأهداف؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم لجنة إدارة المدارس في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو معرضاً مركزياً للصور، وذلك في المجمع التربوي في الناحية، الساعة الـ 11:00.(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مدينة السويداء، وسط مساع من قبل حكومة دمشق للجمها وتحريف مسارها الحقيقي بدلاً من القيام بإصلاحات فعالة تخفف من الأزمة السورية المستمرة منذ 10 سنوات، ويرى سياسي سوري أن الحل يكمن في تأسيس إدارة لامركزية تضمن لكافة السوريين حقوقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

كثر الحديث مؤخراً عن تجنيد تركيا لمرتزقة سوريين وأجانب مقابل مبالغ مالية طائلة لإرسالهم إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، وأكد الباحث السوري الدكتور أحمد الدرزي ذلك، فيما يرى رئيس منظمة كرد بلا حدود كادار بيري بأن تركيا ترسلهم بشكل سري لتحافظ على توازن علاقاتها مع روسيا والغرب. (مرفق بالصور).

ANHA