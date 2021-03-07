مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-3-2021

- تنظّم لجنة التربية والتعليم في الرقة احتفالية في مدرسة البحتري، بمناسبة 8 آذار. (مرفق بالصور والفيديو).

- يزور مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب مزار شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ويشعل الشموع على الأضرحة، ويعرض صور الشهيدات، الساعة 06:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم قوى الأمن الداخلي في منبج مراسم تخريج دورة جديدة لقوى الأمن الداخلي، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- وقّعت جامعة روج آفا اتفاقًا مع جامعة واشنطن ستايت الأمريكية، في خطوة اعتبرتها جامعة روج آفا توجهًا نحو الاعتراف الرسمي بالجامعة وبشهاداتها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح صحفيون أن استقبال قتلة الكرد من مرتزقة ما يسمى بـ "الائتلاف" في هولير سيكون له تداعيات سلبية على الشعب الكردي، لافتًا إلى أن فسح المجال للمرتزق نصر الحريري بالتهجّم على روج آفا وشعبها دلالةٌ على سياسة الإقليم وتحكمها بالإعلام. (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة ببيان، تنديداً بزيارة الحريري لباشور كردستان، في مجلس عوائل الشهداء بحي تل حجر، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تتواصل حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية لليوم الـ 100 على التوالي ، للمطالبة بالإفراج عن القائد عبدالله أوجلان. وعلى مدى مائة عام الماضية كانت تركيا مسرحاً للعشرات من حملات الإضراب عن الطعام ، وتعتبر تركيا من أكثر التي شهدت مثل هذه الإضرابات خلال القرن الحادي والعشرين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تناضل وتقاوم المرأة منذ عام 1908 لتحقيق ثورة الحرية بطليعة المرأة الحرة في العالم، بروح فدائية وحماس كبير، وأصبحت بطلة ضمن صفحات التاريخ، كـ (هفرين خلف، زهرة بركل، الأم عقيدة، هند الخضر، سعدة الهرموس، بارين كوباني، وآمارا ريناس،) اللواتي أصبحن بطلات المقاومة ضمن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت نساء من المكونات المختلفة في شمال وشرق سوريا إن الثامن من آذار نتاج عشرات السنين من المقاومة، وبيّنّ أنهن سيحولنه إلى يوم للانتفاض في وجه الذهنية التي تُغيّبهن، مؤكدات على النضال من أجل حقوقهن أكثر من أي وقت مضى. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في مدينة منبج احتفالية، بمناسبة الثامن من آذار، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يوقد مؤتمر ستار لإقليم عفرين الشموع على أضرحة الشهداء في مزار ناحية إحرص الساعة 17:30 (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي مجلس المرأة السورية في مدينة حلب بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أمام مكتب المجلس الكائن بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهد الأسبوع الماضي انهيارًا تاريخيًّا لليرة السورية ما أثقل كاهل السوريين وفاجأ حكومة دمشق، كما ازدادت حدة الاحتجاجات والمواجهات في جنوب العراق، في حين لا تزال الأزمة الليبية تراوح في مكانها. (مرفق بالصور).

ملفّ

- هو الذي أعد تقرير الطفل حمزة الخطيب بتوجيهات من الأمن السوري، وانقلب على أعضاء ما تسمى بـ "الهيئة العليا للمفاوضات"، التي وصفها السوريون بهيئة التجار، ولا تختلف خطاباته بحق الكرد عن خطابات أردوغان سوى باللغة، إنه نصر الحريري المحب للسلطة والمناصب ومحبوب هولير. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أوضح عدد من أهالي قرية تل كرابيط الواقعة غربي ناحية تل تمر والقريبة من خطوط الجبهة، أنهم يفتقدون للأمان ولأسس الحياة منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته لمشارف القرية، مؤكدين بأنهم "يعيشون على أعصابهم وكموتى بأجساد على قيد الحياة".(مرفق بالصور والفيديو).

- أشار رئيس قسم الجمعيات الفلاحية في ريف دير الزور إلى أن خفض منسوب مياه الفرات بشكل متعمد هي جريمة ترتكبها تركيا بحق شعب المنطقة، ويتسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي. (مرفق بالصور والفيديو).

- شجب أهالي ديرك استقبال البرزاني لرئيس ما يسمى بالائتلاف السوري نصر الحريري متسائلين "كيف لقائد كردي يدعي النهج القومي الجلوس على طاولة مع مجرمين أمثال الحريري؟!، مطالبين الشعب الكردستاني بالانتفاض ضد تلك السياسات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA