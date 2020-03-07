مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أهالي منطقة ديرك جثمان عضو في حركة المجتمع الديمقراطي الشهيد عماد الدين عبد الله الذي استشهد أثناء قيامه بمهامه، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 13:00ً. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق جديد حول إيقاف لإطلاق النار في إدلب، والذي يضاف إلى سلسلة من الاتفاقات السابقة والفاشلة, كما سبق الاتفاق رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسقف تهديداته, ما أعقبه تحذيرات روسية لأنقرة, فماذا حقق الطرفان؟.(مرفق بالصور).

-قال الكاتب والإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إدلب علي يد "الجيش السوري" سوف تزيد من حدة الاحتقان ضد نظامه، وتنذر بسقوطه في أول انتخابات قادمة. (مرفق بالصور).

المرأة

-متابعة كافة الفعاليات التي تقام في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

-هنأت نساء مقاطعة قامشلو الـ8 من آذار وأكدن أن المرأة لم تحظَ بدورها في الحياة إلا بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ودعون جميع النساء إلى جعل أنفسهن حلقة من المقاومة والنضال لاستكمال مشروع القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

-هنأت السريانية ايلين كوركيس بمدينة ديرك الثامن من آذار، وقالت "إن روح هفرين خلف أصبحت رسالة سلام لكافة نساء العالم"، ودعت النساء النضال بوجه الاحتلال والذهنية السلطوية. (مرفق بالصور والفيديو).

-باركت القيادية في وحدات حماية المرأة تولهلدان رامان حلول 8 آذار على جميع نساء العالم، وقالت :"هذا اليوم كتب بدماء النساء العاملات المكافحات اللواتي وقفن بوجه الظلم والاضطهاد وقدمن التضحيات من أجل الحرية"، وأردفت :"نحن كمقاتلات سنواصل النضال بأسلحتنا، وعلى باقي النساء تصعيد النضال بأصواتهن المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA