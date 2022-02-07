مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-2-2022

-يستمر الاجتماع السنوي الثالث للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الرقة وسيتم اختتامه اليوم بجملة من المقررات والمخرجات عن عمل الإدارة الذاتية. "مرفق بالصور والفيديو".

-يخرج أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة دعت اليها حركة الشبيبة الثورية السورية، للتنديد بالمؤامرة على القائد عبد الله اوجلان، الساعة 11:00، "مرفق بالصور والفيديو".

بعد تحرير الرقة، انضم ٣ إخوة إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية وهم يقاومون الآن معاً ضد هجمات الاحتلال التركي في عين عيسى. "مرفق بالصور والفيديو".

أكد وجهاء العشائر العربية في منطقة الحسكة أن إرادة شعوب مناطق شمال وشرق سوريا والتفافهم حول إدارتهم الذاتية وقواتهم العسكرية حطمت كافة الرهانات الخارجية والداخلية، وانتقدوا تراخي المجتمع الدولي في التعامل مع ملف المرتزقة. "مرفق بالصور والفيديو".

قالت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين إن قصف المدارس في مقاطعة الشهباء ومنع الطلبة من التوجه إليها، هي جزء من المخطط الممنهج للتغيير الديمغرافي التي تعمل عليه دولة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة. "مرفق بالصور والفيديو".

قال سياسيون كرد وعرب من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إن انتشار فكر القائد وتأثر المكونات به، أفشل المؤامرة التي طالته، فيما أكد الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، أن الشعب سيستمر في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. "مرفق بالصور والفيديو".

تحليل

عقد الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البرزاني في أنقرة. وأدى هذا اللقاء لإثارة العديد من التساؤلات. "مرفق بالصور".

ملف

تسعى حركة المجتمع الديمقراطي إلى بناء مجتمع ديمقراطي أيكولوجي حرّ، ومواكبة كافة المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية، وهنا سنعرض التطورات التي طرأت على الحركة منذ تأسيسها وحتى الآن. "مرفق بالصور والفيديو".

سياسة

أكد الكاتب والصحفي المصري، محسن عوض الله، أن الهدف من الهجمات التي ينفذها الاحتلال التركي ضد شمال شرق سوريا وعلى منطقتي شنكال ومخمور هو "عودة داعش وإحياؤه"، كما تكشف هذه الهجمات تدبير تركيا ودعمها للهجوم الإرهابي الذي نفذ على سجن غويران في الحسكة. "مرفق بالصور".

حمّل أهالي مقاطعة عفرين، التحالف الدولي وروسيا، مسؤولية هجمات داعش ودولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مؤكدين أن هذه الهجمات استمرار للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان في الـ 15 من شباط. "مرفق بالصور والفيديو".

المجتمع والحياة

تعرضت الثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا للخسارة خلال العام السابق؛ بسبب شحّ الأمطار. ومع دعم الإدارة الذاتية لهذا القطاع والهطولات الثلجية والمطرية، من المتوقع عودتها إلى الازدهار. "مرفق بالصور والفيديو".

ANHA