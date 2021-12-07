مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 64 بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي منطقة ديرك جثمان الشهيد علي احمد المحمد إلى مثواه الاخير في مزار الشهداء في ناحية تل كوجر. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار "المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا"، في صالة الفرات بمدينة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر عربية وكردية أن قوات سوريا الديمقراطية هي نموذج يحتذى به في التعايش المشترك لحماية الأرض، وطالبوا بتعزيز الوحدة الكردية العربية في مواجهة كافة التحديات والتهديدات التي تحيط بشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد ‏الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، منير أديب، على ضرورة مواجهة المجتمع الدولي والقوات المحلية والقوات المعنية بمواجهة التنظيمات المتطرفة وداعش، الدول التي تدعم هذه التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تركيا. (مرفق بالصور).

تستمر حملة حان وقت الحرية بفعاليات مختلفة في كافة أنحاء كردستان والعالم في عامها الثاني، إذ يؤكد الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، استمرار الحملة حتى تحرير القائد أوجلان جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

شجبت عضوة منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو الجرائم التي تمارسها الدولة التركية بحق المواطنين في المناطق المحتلة، وعبرت عن قلقها إزاء مصير فتاتين من عفرين تواجهان خطر الحكم عليهن بالإعدام في سجن الراعي السيء الصيت. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تعرض فرقة أبناء الفرات التطوعي عرضا مسرحيا في مدينة منبج بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تستمر لليوم الثاني على التوالي أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قالت الشخصية الوطنية، عبد الباقي علي، إن حزب العمال الكردستاني أوصل القضية الكردية إلى العالمية، وجسّد المعنى الحقيقي للنضال والمقاومة في سبيل الوطن، لافتاً إلى العلاقة المميزة بين كوادره والمجتمع بالقول "كانوا يمشون مسافات طويلة من قرية إلى أخرى لزيارة الأهالي".(مرفق بالصور والفيديو).

حذر سياسيون ومثقفون في شمال وشرق سوريا الكرد من مخاطر الهجرة، ولفتوا إلى وجود شبكات محلية مرتبطة بقوى عالمية تهدف إلى إفراغ المنطقة من مكوناتها وفي مقدمتهم الكرد، وأكدوا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية المحتلة سببان رئيسان لهجرة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت راهيلا كوبتا إن المقارنة بين PKK ومجموعات مثل داعش لا معنى لها، وأوضحت أنه بسبب ضغوطات الدولة التركية لم يتم إخراج PKK من لائحة الإرهاب.

المجتمع والحياة

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم عفرين، محمد نور شباب، أن حكومة دمشق لا تزال تنتهج السياسات ذاتها في تضييق الخناق على الأهالي، مشيراً إلى أن الوعود التي قدمتها روسيا لهيئة الصحة في فتح الطريق أمام الحالات الإنسانية بقيت وهمية. (مرفق بالصور والفيديو).

بسواعدهم وبدعم من بلدية المخيم، يستمر مهجّرو مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء بأعمال ترميم خيمهم المهترئة، تزامنًا مع موسم هطول الأمطار وهبوب الرياح. (مرفق بالصور والفيديو).

مع استمرار إغلاق معبر تل كوجر، تتفاقم أزمة النازحين وانقطاع المساعدات الدولية عنهم، يقول نازحون في مخيم مدينة منبج إنهم يعيشون أسوأ أيامهم مع حلول فصل الشتاء، إذ تتسرب مياه الأمطار داخل الخيم، وهم بحاجة ماسّة إلى المساعدات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA