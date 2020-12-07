مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- أكد عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، بشير ملا نواف، أن الحماية الذاتية تأتي في صدارة الأولويات بالنسبة لشمال وشرق سوريا، وحذّر من مخططات تركيا الهادفة إلى دق إسفين بين مكونات المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

- تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جرائم الحرب في مقاطعة عفرين المحتلة عبر تدمير آثار المقاطعة وسرقتها بشكل منهجي (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد الرئيس المشترك لمكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة على ضرورة الاعتراف بقوات الأمن الداخلي لشنكال بشكل رسمي، داعيًا الشعب الإيزيديين إلى الخروج إلى الساحات وإظهار مواقفه الرافضة للاتفاق المبرم بين حكومتي بغداد وهولير (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- دعت فعاليات اجتماعية في الشدادي، روسيا إلى أداء دورها كدولة ضامنة ووضع حد للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح أحد ممثلي KNK في روج آفا أن التناقضات والأحداث في باشور كردستان يؤثر بشكلٍ سلبي في الكرد، داعيًا الأطراف التي تتأثر بتركيا إلى عدم تتجاوز الخطوط العريضة (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أشارت مُهجّرات من مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة، إلى أن تركيا ومجموعاتها المرتزقة تسببت بتهجير السكان لثلاث مرات، مؤكدات أن تركيا تحارب شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الكرد (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بعد تخصيص الإدارة الذاتية مساحات واسعة من الأراضي كمحميات طبيعية، ظهرت في ريف تربه سبيه أنواع من الطيور كانت مهددة بالانقراض (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA