مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد خضر السلطان، إلى مثواه الأخير. الساعة ١٠:٠٠, مرفق (بالصور والفيديو).

-تستمر التقارير والأدلة حول ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي تلاحق الاحتلال التركي ومرتزقته، فما بين القتل والاعتقال والنهب والتهجير تتواصل معاناة سكان هذه المناطق، بينما يواصل المجتمع الدولي الصمت على هذه الممارسات. مرفق (بالصور والفيديو).

-يؤكد أهالي شمال وشرق سوريا إصرارهم على البقاء في أرضهم والدفاع عنها مهما كان الثمن، وبيّنوا أن الهدف من الهجمات التركية المستمرة هو النيل من مشروع الإدارة الذاتية وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح صحفيون كُرد أنهم كانوا بانتظار أن يردّ البرزاني بتصريح يصب في مصلحة الكرد ويسد الطريق أمام الحرب الداخلية، ولكن ردّه كان بمثابة إعلان الحرب، وشدّدوا على ضرورة أن يتحمّل كلّ إعلامي كردي مسؤولية إظهار الحقائق، وأن يضغط على الأحزاب الكردية في السير نحو ما يحقق مصلحة الكرد والقضية الكردية. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد السياسي الكردي علي كريمي أن اندلاع أي حرب بين الكرد سيكون له تأثيرات سلبية على الشعب الكردي، مشيرًا إلى أن إعلان مسعود البرزاني الحرب ضد حزب العمال سيجعل الوضع في باشور كردستان أكثر سوءًا. مرفق (بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-من داخل مرسمه الصغير، اختار البقاء في مدينته ومواصلة مهنته بكل حب واحترافية، ومن بين ثنايا رسوماته استطاع إظهار المعاناة التي عاشها مجتمعه. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-لمساعدة الموظفات المتزوجات في أداء عملهن، تعتبر روضة "عالم الطفولة" في ناحية الشدادي البيت الثاني لأبنائهن، و تحتضن الروضة عموم أبناء الأسر ممن يودون ذلك. مرفق (بالصور والفيديو).

كردستان

-أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة تل أبيض/ كري سبي صبري نبو أن التصعيد الذي تبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يخدم المصلحة الوطنية الكردية، ويتماشى مع التصريحات العدائية لدولة الاحتلال التركي تجاه المنطقة ودفعها إلى حالة من عدم الاستقرار. مرفق (بالصور والفيديو).

الشبيبة

-بيّن شبيبة روج آفا أن هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق حق الدفاع المشروع يصب في خانة الخيانة، ونوهوا إلى أن الحزب أصبح أداة بيد الدولة التركية، ودعوا كافة الشبيبة في كردستان إلى الوقوف في وجه التحركات التي تستهدف مكتسبات الشعب الكردي. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تشتهر بلدة السوسة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، بزراعة الرمان المميز بأصنافه المتعددة، حيث يلجأ الكثيرون من أهالي البلدة إلى الزراعة كمصدر دخل لهم، ويصدّرون الرمان إلى جميع المحافظات السورية. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA