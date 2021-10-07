مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-10-2021

تخوض دولة الاحتلال التركي حرب إبادة ضد الشعب الكردي بكافة السبل الممكنة والفرص المتاحة لها، وباستخدام الأسلحة الكيماوية ومع تصعيد حدة هجماتها تتكرر مشاهد المجازر والجرائم التركية بحق الكرد وسط صمت وتنصل دولي تجاه تلك الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت المتحدثة باسم اللجنة البيئية في مؤتمر ستار في روج آفا كردستان إن العزلة المشددة على القائد أوجلان هي لإبعاده عن ميادين الثورة. وأشارت إلى أن جغرافية إمرالي وظروف السجن تشكلان خطرًا على الوضع الصحي للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي مدينة كوباني بأن "عملية اغتيال المناضل شكري سرحد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما حكومة باشور تتستر على المجرمين"، وطالبوا حكومة باشور كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني بالكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم المجرم للعدالة. (مرفق بالصور والفيديو).

يقاوم مهجرو عفرين في الشهباء أمام الحصار المفروض من حكومة دمشق عليهم، فيما يقول عضو في مجلس الرئاسي لمسد أن الحصار لم يثمر في كسر إرادة الشعب المقاوم، داعياً حكومة دمشق لتغليب لغة الحوار بدلاً من الحصار. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

بعد عامين من الاحتلال التركي لسري كانية وكري سبي باتت هاتان المدينتان مرتعًا للمجموعات المرتزقة ونشر الفكر المتطرف حيث ظهر مرتزقة داعش هناك وعلى الرغم من الجرائم التي ترتكب هناك والترهيب إلا أن نقمة الأهالي على الاحتلال ومرتزقته تزداد يومًا بعد يوم. فما مصير هذه المناطق المحتلة؟ وكيف يمكن للسوريين استرجاعها؟

تحليل

منذ بداية حرب الخليج الأولى وحتى اليوم الحالي، يعيش العالم، وخاصة منطقتنا الشرق الأوسط، حربًا عالمية. وعلى الرغم من أن أسباب هذه الحرب قديمة، فأيًّا كان السبب؛ يجب تناول المشاكل المعاشة منذ التاريخ والمستجدات الراهنة، بناء على هذه الحقيقة.

كردستان

أوضح الكاتب والباحث في اللغة الكردية، أرشك بارافي، أن الديمقراطي الكردستاني يرتكب جرماً بحق الشعب الكردي عبر تعاونه مع دولة الاحتلال التركية. وقال: "أنتم تقولون لن نسمح أن يراق دم الشعب الكردي، ولكن أفعالكم وتعاونكم مع دولة الاحتلال تتسبب في إراقة دم هذا الشعب".

قال إيزيديون من ناحية تربه سبيه إن انتخاب مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، سيغلق الطريق أمام مجازر أخرى بحق الإيزيديين، وأكدوا أن على الإيزيديين في العراق اختيار من يمثّلهم ويضمن حقوقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ورثت الصحفيات الكرديات الإصرار على النجاح في المجال الصحفي عن الشهيدة المناضلة غربتلي أرسوز، التي طورت الإعلام الحر تطوراً جوهرياً، واتخذت من هذا الميراث سلاحاً في الوقوف في وجه القوى المهيمنة العالمية والرأسمالية، آملات إحراز تقدّم في تغيير الذهنية السلطوية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

طالب المختص بإجراء فحوصات كورونا في مشفى الكسرة بريف دير الزور الغربي، جميع الأهالي بعدم الاستهانة بالموجة الرابعة من وباء كورونا، مشددًا على أنها أشد وطأة من سابقاتها، وأدت إلى ارتفاع أعداد الوفيات من مختلف الفئات العمرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA