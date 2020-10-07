مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ـ تحت شعار "وحدة الصف الكردي ضمان لحرية شعبنا وكسر الاحتلال التركي على ارضناً" ينظم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية تظاهرة من أجل وحدة الصف الكردي وتنديداً بالاحتلال التركي، وذلك في مدينتي الحسكة وقامشلو، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-لجنة الصلح بالتعاون مع مجلس ناحية الدرباسية تنظم مراسم صلح بين عائلتين متخاصمتين في ملعب الناحية،الساعة 15:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-استذكاراً للشهيدة هفرين خلف التي اغتيلت على يد مرتزقة "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، ينظم مكتب الحزب في الشدادي اجتماعاً، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تعقد حركة المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية في مدينة كوباني حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وعن الاحتلال التركي لمناطق في شمال وشرق سوريا، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تدلي أمهات مقاتلي الكريلا في إقليم الجزيرة ببيان، بصدد العزلة المشددة بحق القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على مناطق كردستان. وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح وطنيون في إقليم الجزيرة أن القائد عبد الله أوجلان له فضل في تدريب فئات وشراح المجتمع، وأن فكره وفلسفته هما الحل للنزاعات والحروب التي تجري في الشرق الأوسط، وأردوغان لا يريد الحل لهذا يشدد العزلة. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الشّدادي بأنّ التكاتف الشعبي كفيل بضرب مساعي تركيا الرّامية لاحتلال المنطقة, وطالبوا المجتمع الدّولي باتخاذ قرارات جدّية للحدّ من انتهاكاتها وممارسات مرتزقتها الوحشيّة بحقّ سكّان المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

ملف

-تؤكد الأرقام والوثائق التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية ارتكاب تركيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال وبعد هجماتها على سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض، بينها استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا وعمليات الإعدام الميداني، إضافة إلى جرائم التهجير المتعمد والتغيير الديموغرافي. مرفق (بالصور والفيديو).

حوار

-قال رياض درار: "إن التدخلات التركية في سوريا لن تتوقف إلا بتشكيل قوى المعارضة لإطار يعزل الائتلاف السوري الذي يطبل لسياسات تركيا، مشيرًا إلى أن من بقي في الائتلاف يبحثون عن المال وعن سند يأتي بهم إلى الحكم على ظهر دبابة تركية، وأكد أن خسائر ضعاف النفوس بدأت تتجلى عندما أصبحوا مرتزقة لتركيا يقتلون في ليبيا وأذربيجان. مرفق (بالصور والفيديو).

تحليل

-قبل 22 عامًا، وبتاريخ الـ 9 من شهر تشرين الأول عام 1998 اضطر القائد عبد الله أوجلان إلى مغادرة الأراضي السورية التي كان موجودًا فيها منذ العام 1979، وخلال رحلة طويلة شملت اليونان وإيطاليا وروسيا، وصل القائد أوجلان إلى كينيا وهناك اعتقل من قبل حلف الناتو، جراء عملية شاركت فيها المخابرات الأمريكية والبريطانية، وبتاريخ 15 شباط 1999 تم تسليمه إلى الدولة التركية. مرفق (بالصور والفيديو).

العالم

تستمر الحكومة العراقية بالسير في حقل من الألغام السياسية، فمن التدخل الإيراني إلى التركي وصولًا إلى الانزعاج الأمريكي، كلها أزمات متلاحقة تنذر بتصعيد كبير لن ينحصر في الأراضي العراقية، فهل ستكون هذه التطورات منطلقًا لحرب كبيرة أم إنها مجرد صراع سياسي مرحلي؟

المرأة

-الإعلان عن يوم الـ 7 من تشرين الأول "يوم الصحفيات الكردستانيات"، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الصحفية غربتلي أرسوز. مرفق (بالصور والفيديو).

-قالت القيادية في وحدات حماية المرأة في إقليم الفرات روسيل محمود إن الاحتلال التركي استهدف المدنيين خلال احتلاله للمنطقة وأجبرهم على النزوح، وأكدت أن الشعب قاوم الاحتلال وحاربه ولم يقبل ببقائه. مرفق (بالصور والفيديو).

-أوضحت عضوات المؤسّسة الدّينية للمرأة أنّ الدولة التركيّة تستخدم الدين الإسلامي كغطاء لانتهاكاتها، وأنّها تثبت من خلال أسلوبها الدمويّ الوحشيّ بأنّها الوجه الآخر لمشروع داعش في المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تتميز منطقة جرح، شمال ناحية تربه سبيه، بنمو شجيرات التوت البري، وتعتبر من الثمار الغنية بالفيتامينات، ولانتشارها الواسع، يقصدها الأهالي لقطف التوت والاستفادة منه في الأكل. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA