مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-1-2022

ـ لليوم الـ96 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة المناضلة الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقاتها خلال عرض سنفزيون عن حياتها النضالية، في مركز المقاطعة الساعة 10:00. وفي نفس السياق يستذكر اهالي ناحية جل اغا الشهيدة ساكينة جانسز ورفيقاتها الساعة 11:00 في المركز الثقافي بديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس مهجري منطقة سري كانيه في مخيم سري كانيه، بمدينة الحسكة ببيان لاستنكار استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وذلك في المخيم الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج اهالي مقاطعة الحسكة في مظاهرة منددة بتواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في مهاجمة قوات الدفاع الشعبي، واغلاق المعابر مع شمال وشرق سوريا، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مسيرة مركزية من دوار التفاحة بمدينة قامشلو، وذلك استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس، في تمام الساعة الـ 10:30.(مرفق بالصور والفيديو)

- تعقد جميع مؤسسات المجتمع واتحاداته، اجتماعاً موسعاً في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، لمناقشة القضايا والتعقيدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخدمية والتنظيمية، وذلك في الملعب الرياضي المغلق، في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

يحاول جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محاصرة ناحيتي تل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة، وقطع الطرق الرئيسة عليها، من خلال استهدافها بشكل مباشر ومكثف، وبخاصة قرى الدردارة وتل شنان وأم الكيف في ريف تل تمر، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال غرب زركان. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار المحامي وعضو اتحاد محامي إقليم الفرات آذاد عبدي إلى أن تركيا تنتهك القوانين الدولية أمام أنظار العالم أجمع، وشدد على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال التركي ومسؤوليها لانتهاكها القوانين الدولية وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

يستمر الحديث عن إعادة التطبيع بين الدول العربية وحكومة دمشق، حيث انضمت إلى هذا المسار دولة البحرين وعلى ما يبدو أن دولاً أخرى تنتظر الوقت المناسب لحسم خياراتها بالانضمام أو عدمه. فإلى أين يسير التطبيع العربي مع دمشق؟ وماذا ستجني هذه الدول؟(مرفق بالصور).

كردستان

أكد الرئيس المشترك لمجلس الشعب الديمقراطي في مخمور حاجي كاجان وجود ضغوط من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على الحكومة العراقية؛ لدفعها إلى تسوير المخيم، وطالب العراق والأمم المتحدة بحماية المخيم وإيقاف الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

يقول أحد الوطنيين إن تأسيس حزب العمال الكردستاني أنعش آمال الشعب الكردي بالتخلص من العبودية والظلم، ويضيف "كل رفيق منهم يمنحك معنويات للاستمرار مائة عامٍ آخر".(مرفق بالصور والفيديو).

رأى كتّاب وشعراء كرد في شمال وشرق سوريا إن إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على إغلاق المعابر تخدم المحتلين وأعداء الشعب الكردي، ودعوه إلى "العودة إلى الحضن الوطني والأخوي".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"سارا وروجبين وروناهي"، ثلاث نساء مكافحات وثوريات كرديات، أوصلن صوت الشعب الكردي وقضيته إلى جميع أنحاء العالم، كن مناضلات امتزن بالإصرار على المقاومة في وجه السلطات الفاشية، باستشهادهن في مجزرة بباريس المشؤومة تحوّلن إلى أيقونة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. (مرفق بالصور).

الشبيبة

-تعقد الشبيبة الثورية في مقاطعة الحسكة، اجتماعا موسعاً حول اخر التطورات في المنطقة ومناقشة أعمالها السنوية في مركز مقاطعة الحسكة الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA