مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 7-1-2022

ـ لليوم الـ95 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات خيمة اعتصام أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، في يومها الثالث والأخير، في مركز المدينة، بطليعة المرأة الشابة، تنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، (مرفق بالصور والفيديو).

أكد علماء دين أن استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لدور العبادة عدوان سافر وجرائم بحق الإنسانية، هدفه الحد من نشر الوعي والإسلام الصحيح بين المسلمين. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار شيخ عشيرة الحويوات من قبيلة الولدة في الطبقة، مهيدي العلي الحجي، أن تصريحات وزير خارجية دمشق هي محاولة لتشتيت الرأي الداخلي والتملص من عملية الحوار، وأكد أن الادارة الذاتية لم تدخر جهداً في أي مفاوضات تسعى لإنهاء الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، ريم دادا، إن هدف الدولة التركية من شنّ الهجمات على كوباني هو إعادة إحياء داعش وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

يتحضر ملتقى الأديان في شمال وشرق سوريا لعقد كونفرانس دولي، في الفترة الممتدة بين الـ 10 والـ 11 من كانون الثاني الجاري، فيما أوضح عضو اللجنة التحضيرية، الشيخ مازن محمد، أن الكونفرانس هو لإنشاء قاعدة لجمع الأديان على الأخوة والإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أحمد خوجة بأن إغلاق المعابر مخطط سياسي بين أطراف لا تريد الاستقرار للمنطقة، وتساءل "منذ أعوام ودولة الاحتلال التركي تتدخل في الشؤون الداخلية للإقليم، وإلى الآن لا تعترف بها كحكومة، فلما لا تغلق معابرها مع دولة الاحتلال؟".(مرفق بالصور والفيديو).

علق رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في عفرين ـ الشهباء على تصريحات جميس جيفري الأخيرة التي زعم فيها بأنهم حاسبوا المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم حرب في مدينة سري كانيه، مشيراً إلى أنها محاولة من قبل القوى المهيمنة لإضفاء الشرعية على تواجد الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ودّع لبنان العام 2021 أسوأ من الحالة التي استقبله فيها. 365 يومًا لم يتحسن فيها شيء في قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففيما يواصل سعر الدولار ارتفاعه الأسطوري منذ أكثر من عامين، ما يزال الفراغ السياسي عنوان المرحلة وبمرتبة تعطيل حكومي فاقم المأساة المعيشية. ما وسّع تناحر أطراف الطبقة الحاكمة البلاد الصغيرة إلى ساحة صراع إقليمي. (مرفق بالصور).

بعد حالة من الهدوء استمرت لأكثر من سبعة أشهر منذ انتهاء الحرب الأخيرة، بدأت بوادر التصعيد في غزة تظهر من جديد، إثر عدم إحراز أي تقدم في ملفات التهدئة المهمة كملف إعادة الإعمار في غزة، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 15 عاماً. (مرفق بالصور).

كردستان

حيّت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار انتصار أبنائهن وبناتهن على هجمات الجيش التركي المحتل في مناطق الدفاع المشروع، وقلن: "ناضلوا؛ إننا ندعمكم. نحن موجودون بفضل مقاومتكم ولن نتخلى عن طريق الحرية"(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

رغم وصول أجرة باصات النقل العامة لبلدية قامشلو إلى 200 ليرة سورية، إلا أن الاعتماد عليها كوسيلة نقل أساسية يتزايد؛ ويعود السبب في ذلك إلى أنها رخيصة مقارنة بغيرها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA