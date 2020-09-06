مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 6-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- يعقد مجلس عوائل الشهداء كونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، وذلك في ناحية الاحداث الساعة 09:00 (مرفق الصور والفيديو).
- يخرج أهالي ناحية كركي لكي في تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع، وقصفه المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- تدلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ببيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية على تأسيسها. في تمام الساعة 11.00 في مبنى المجلس التنفيذي. (مرفق بالفيديو والصور).
- طالب الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية دول العالم بالتحرّك لإنهاء ملفّ أسرى الدواعش في السجون والمخيمات، معتبراً المساهمة الدولية بالحد الأدنى ستمكّن الإدارة الذاتية من اتخاذ إجراءات جديدة، لاسيّما الفصل بين الأجانب والسوريين في مخيم الهول ليتسنّى لها إعادة تأهيل النازحين السوريين تمهيداً لدمجهم في المجتمع من جديد. مرفق بالفيديو والصور).
- أوضح أحمد جتلي أن دولة الاحتلال التركي تهدف إلى القضاء على الأمل الكردي المتمثل بقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، لذلك تشن هجمات عنيفة على حفتانين، وشدد على ضرورة توضيح حكومة إقليم كردستان موقفها من الهجمات التركية بشكل واضح وصريح. مرفق بالفيديو والصور).
- أشاد أهالي عفرين بمقاومة قوّات الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التّركيّ على مناطق حفتانين، وأعلنوا تضامنهم مع تلك المقاومة، ودعوا إلى الوحدة الكرديّة للوقوف في وجه الهجمات والانتفاضة ضدّ المحتلّ. مرفق بالفيديو والصور).
- قال مواطنو ناحية الدرباسية إن الإدارة الذاتية هي إحدى منجزات ثورة 19 تموز، وأشادوا بدورها في تحقيق الأمن والأمان في المنطقة، واصفينها بأنها طريق "السلام والعدالة". مرفق بالفيديو والصور).
ملف
- تواجه الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تحديات جمّة، بسبب التدخلات الخارجية الرافضة لنظام ديمقراطي في المنطقة، وهذا ما يؤثر في الإدارة وشعوب المنطقة ككل، ولكن تسعى الإدارة بكافة إمكاناتها لتلافي النواقص والارتقاء بعملها نحو الأفضل.
العالم
- شهد الأسبوع الماضي فشل ما تسمى اللجنة الدستورية السورية إذ أرجع مراقبون ذلك إلى غياب التوافقات الدولية والإقليمية وتهميش ممثلي شمال وشرق سوريا، فيما أسهمت الضغوط الفرنسية على ساسة لبنان بتحريك عجلة حل الأزمة السياسية، في حين تدفع ممارسات تركيا ومرتزقتها الليبيين إلى محاولة الانتفاض.
السياسة
- قال المحامي والناشط السياسي المستقل فرهاد باقر إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجهات المتفاوضة الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية الكردية. (مرفق بالفيديو والصور).
المجتمع والحياة
- طالب أهالي حي الهليلية بإيجاد حل سريع للروائح التي تصدر عن مكب نفايات ناف كوري، وأوضحت مديرية البيئة في إقليم الجزيرة أنها تسعى إلى إيجاد مكان آخر وتجهيزه، لحل المشكلة بشكل جذري.(مرفق بالفيديو والصور).